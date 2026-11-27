Le paure e la voglia di noia... e Marquez ha mollato
«Arriva il momento in cui la testa dice basta ed è meglio ascoltarla prima che ascoltare il corpo»
Lo spagnolo ha voluto smettere di rischiare.
«Arriva il momento in cui la testa dice basta ed è meglio ascoltarla prima che ascoltare il corpo»
Lo spagnolo ha voluto smettere di rischiare.
VALENCIA - L’addio di Marc Marquez è stato una sorpresa. I tifosi di Valencia pensavano di doverlo celebrare per la conquista del titolo e invece si troveranno ad applaudirlo per il punto messo a una carriera leggendaria.
Conquistato nuovamente il mondo la scorsa settimana, a Portimão, il 33enne pilota della Ducati ha infatti ritenuto concluso il suo compito in sella. Non tanto per mancanza di motivazioni, quelle sono sempre alte, quanto piuttosto perché un fisico martoriato dai tantissimi infortuni e problemi e da molte operazioni gli ha presentato il conto. Da tempo.
«Solo mio fratello sapeva in anticipo che avrei smesso - ha raccontato proprio l’iberico dopo le prove del venerdì valenciano - a mio padre l’ho comunicato mercoledì, a mia madre addirittura stamattina. Gigi Dall’Igna - dirigente della Ducati, ndr - l’ha saputo ieri sera. Questa decisione l’ho presa in Giappone ma l’ho tenuta per me perché volevo restare concentrato sulle gare. E rimanere concentrato era l'unico modo per continuare a lottare per il titolo. A marzo, quando ho firmato il rinnovo con Ducati, ero ottimista. Poi però, dopo Le Mans, mi sono dovuto operare e ho iniziato ad avere paura. Per quello ho poi ridotto i rischi al minimo, cadendo molto meno. Mi sento ancora competitivo ma arriva il momento in cui la testa dice basta ed è meglio ascoltarla prima che ascoltare il corpo. In futuro non so cosa farò, me lo sono chiesto a Portimão. Probabilmente mi annoierò un po’ a casa, ma la nostra vita viaggia a 300 all'ora, sempre di corsa, adesso è arrivato il tempo di sedersi e godersi il titolo. È comunque sicuro che rimarrò in MotoGP. A questo sport ho dato tutto ma ho capito che c'è pure una vita anche fuori».