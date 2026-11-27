«Solo mio fratello sapeva in anticipo che avrei smesso - ha raccontato proprio l’iberico dopo le prove del venerdì valenciano - a mio padre l’ho comunicato mercoledì, a mia madre addirittura stamattina. Gigi Dall’Igna - dirigente della Ducati, ndr - l’ha saputo ieri sera. Questa decisione l’ho presa in Giappone ma l’ho tenuta per me perché volevo restare concentrato sulle gare. E rimanere concentrato era l'unico modo per continuare a lottare per il titolo. A marzo, quando ho firmato il rinnovo con Ducati, ero ottimista. Poi però, dopo Le Mans, mi sono dovuto operare e ho iniziato ad avere paura. Per quello ho poi ridotto i rischi al minimo, cadendo molto meno. Mi sento ancora competitivo ma arriva il momento in cui la testa dice basta ed è meglio ascoltarla prima che ascoltare il corpo. In futuro non so cosa farò, me lo sono chiesto a Portimão. Probabilmente mi annoierò un po’ a casa, ma la nostra vita viaggia a 300 all'ora, sempre di corsa, adesso è arrivato il tempo di sedersi e godersi il titolo. È comunque sicuro che rimarrò in MotoGP. A questo sport ho dato tutto ma ho capito che c'è pure una vita anche fuori».