Vasseur, Charles vattene? No, grazie. O forse grazie… La frittata è servita
La Ferrari è una polveriera. Servono chiarezza e unità d'intenti
Leclerc, Hamilton o... Bearman?
La Ferrari è una polveriera. Servono chiarezza e unità d'intenti
Leclerc, Hamilton o... Bearman?
MARANELLO - Ferrari che passione mi verrebbe da dire, o meglio, Ferrari che bel casino! Cari amici, lo avete capito, anche io non posso sottrarmi alla cronaca, e questa settimana torno a parlare di Maranello e dintorni, comodi sulla vostra poltrona preferita e si parte.
C'era una volta la Ferrari. Quella del mito, della passione, del Cavallino Rampante capace di far battere il cuore a milioni di tifosi. Oggi, invece, a Maranello sembra di assistere a una stagione infinita di una serie televisiva: ogni puntata porta con sé una polemica, una discussione, una tensione e, puntualmente, un nuovo problema.
E il protagonista, questa volta, è ancora una volta Fred Vasseur.
Il team principal francese si ritrova a gestire una situazione che sembra sfuggirgli sempre più di mano. Le tensioni tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton non sono più episodi isolati, ma una questione che rischia di trasformarsi in un vero problema strutturale per la Scuderia.
Messico, Brasile, Las Vegas. Si parla, ci si chiarisce, ci si promette di rispettare il lavoro della squadra. Poi si abbassano le visiere e tutto sembra ricominciare da capo.
A Las Vegas è andata in scena l'ennesima puntata. Questa volta il contatto tra le due Ferrari ha avuto conseguenze pesanti: Leclerc ha tentato il sorpasso su Hamilton, lo ha mandato in testacoda e ha rimediato una penalità di dieci secondi. Risultato? Lewis settimo, Charles decimo.
Vasseur non ha usato mezzi termini. Ha parlato di comportamento inaccettabile e di mancanza di rispetto nei confronti della squadra, dei suoi uomini e degli sponsor.
Ma la domanda è inevitabile: possibile che un team principal della Ferrari debba continuare a fare da mediatore tra due campioni che dovrebbero conoscere perfettamente il significato della parola squadra?
E Charles? Vattene? No, grazie. O forse grazie.
Leclerc è da anni il volto del futuro Ferrari. Il talento non si discute, la velocità nemmeno. Ma la pazienza dei tifosi non è infinita e anche il suo comportamento in pista, soprattutto quando si tratta di duellare con il compagno di squadra, finisce inevitabilmente sotto la lente d'ingrandimento.
Le critiche degli ex piloti e degli osservatori si aggiungono a un clima già pesante. Charles non può essere considerato intoccabile soltanto perché rappresenta il simbolo di una Ferrari che cerca disperatamente di ritrovare la propria identità.
Attenzione, però: scaricare tutto sulle spalle del monegasco sarebbe troppo facile. Hamilton ha le sue responsabilità, Vasseur deve trovare una linea di gestione chiara e la squadra deve smettere di offrire al mondo della Formula 1 l'immagine di un box dove i problemi si risolvono soltanto a parole.
E mentre a Maranello si discute, a Haas c'è un altro capitolo che merita attenzione: Oliver Bearman.
La notizia è arrivata poche ore fa: Olly ha finalmente firmato il rinnovo con Haas per il 2027. La telenovela contrattuale è finita, ma attenzione, perché la storia potrebbe essere tutt'altro che chiusa.
Il giovane talento britannico, cresciuto nell'Academy Ferrari, resterà un'altra stagione con la squadra americana, dove affiancherà il brasiliano Rafael Camara.
Ma c'è un dettaglio che non possiamo ignorare: il sogno di Bearman si chiama ancora Ferrari. Il diretto interessato non ha mai nascosto il desiderio di vestire un giorno la tuta rossa e, nelle sue recenti dichiarazioni, ha ribadito che correre per Maranello rappresenta il suo obiettivo più grande.
Il rinnovo con Haas potrebbe quindi essere molto più di una semplice conferma: un passaggio strategico per continuare a crescere, dimostrare il proprio valore e tenersi aperta una porta che, prima o poi, potrebbe condurlo a Maranello.
E qui torna la domanda: con Hamilton e Leclerc ancora al centro del progetto Ferrari per il 2027, quando arriverà il momento di dare una vera opportunità a un talento come Bearman? Perché Olly non sembra avere alcuna intenzione di aspettare in eterno.
La frittata è servita
Il problema Ferrari, oggi, non sembra essere soltanto tecnico. È una questione di gestione, di equilibri, di responsabilità e soprattutto di identità.
Vasseur deve dimostrare di avere il controllo della situazione. Hamilton deve poter correre senza sentirsi continuamente coinvolto in battaglie interne. Leclerc deve ritrovare quella lucidità che il suo talento merita.
E Bearman? Aspetta, osserva e probabilmente si chiede quanto sia complicato entrare davvero nel mondo Ferrari.
Nel frattempo, i tifosi continuano ad aspettare. Non chiedono miracoli, non pretendono che ogni domenica sia una vittoria. Chiedono semplicemente una Ferrari che sappia essere squadra.
Perché il Cavallino Rampante può anche perdere una gara, ma non può permettersi di perdere continuamente la propria credibilità.
E allora, caro Vasseur, la domanda è semplice: sei ancora tu a guidare la Ferrari o sono i problemi a guidare te?
Ai posteri l'ardua sentenza. Ma a Maranello, stavolta, qualcuno dovrà pur mettere ordine.
Nel weekend si torna già in pista, a Lusail, nell’attesa il nostro mantra si prende la scena, piedone sul gas, sempre e comunque.
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