SVITTO
Auto si ribalta e finisce sul tetto: ferita la conducente
La donna è uscita da sola dalla vettura e poi è stata trasportata in ospedale
POLIZIA CANTONALE SVITTO
Fonte Polizia cantonale Svitto
Auto si ribalta e finisce sul tetto: ferita la conducente
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Auto si ribalta e finisce sul tetto: ferita la conducente
La donna è uscita da sola dalla vettura e poi è stata trasportata in ospedale
Auto si ribalta e finisce sul tetto: ferita la conducente
La donna è uscita da sola dalla vettura e poi è stata trasportata in ospedale
SATTEL - Incidente nella notte tra venerdì e sabato a Sattel, nel Canton Svitto. Poco prima delle 3 una 55enne stava percorrendo la Steinerbergstrasse in direzione di Steinerberg quando, per motivi ancora da chiarire, è finita contro un muro sul lato destro della carreggiata.
Nell'urto l'automobile si è ribaltata ed è atterrata sul tetto, scivolando poi fino al guardrail della corsia opposta, dove si è fermata.
La conducente è riuscita a uscire dall'abitacolo autonomamente. Il servizio di soccorso l'ha trasportata in ospedale con ferite lievi.
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