Delegati del Centro riuniti in assemblea a Winterthur
Si deciderà in merito ai tre oggetti in votazione federale il 28 febbraio
WINTERTHUR - Riuniti oggi in assemblea generale a Winterthur (ZH), i delegati del Centro dovranno decidere le proprie raccomandazioni in vista delle votazioni federali del prossimo 28 febbraio.
Il partito si pronuncerà su tre dei cinque oggetti sottoposti al voto, ovvero la revoca del divieto di costruire nuove centrali nucleari, le restrizioni ai salari minimi cantonali e l'accordo di libero scambio con la Malaysia.
A seguito dell'iniziativa popolare dell'UDC e del PLR "Energia elettrica in ogni tempo per tutti (Stop al blackout)", poi ritirata, il Consiglio federale ha proposto un controprogetto indiretto che abroga nella legge il divieto di costruire nuove centrali nucleari. Contro questo testo, approvato dal Parlamento, è stato lanciato un referendum da parte della sinistra e dei Verdi liberali.
Diviso al suo interno, il Centro potrebbe optare per la libertà di voto. Nel 2017 il popolo aveva accettato un'uscita graduale dal nucleare vietando la costruzione di nuove centrali.
Un altro tema all'ordine del giorno dell'assemblea dei delegati del Centro è il progetto del Consiglio federale di far prevalere i contratti collettivi di lavoro (CCL) sui salari minimi cantonali. Il testo è contestato da un referendum lanciato dalla sinistra e dai sindacati, che intendono difendere la preminenza del salario minimo cantonale.
Infine, i delegati si pronunceranno sull'accordo di libero scambio tra l'AELS (di cui fa parte la Svizzera) e la Malaysia, un testo che mira a ridurre i dazi doganali su 12'500 tonnellate di olio di palma. Una coalizione di sinistra e di organizzazioni non governative ha lanciato un referendum contro questo progetto.