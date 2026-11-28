A seguito dell'iniziativa popolare dell'UDC e del PLR "Energia elettrica in ogni tempo per tutti (Stop al blackout)", poi ritirata, il Consiglio federale ha proposto un controprogetto indiretto che abroga nella legge il divieto di costruire nuove centrali nucleari. Contro questo testo, approvato dal Parlamento, è stato lanciato un referendum da parte della sinistra e dei Verdi liberali.

Diviso al suo interno, il Centro potrebbe optare per la libertà di voto. Nel 2017 il popolo aveva accettato un'uscita graduale dal nucleare vietando la costruzione di nuove centrali.