Caos sull'A1: auto ribaltata, due feriti e incidenti a catena
Raffica di tamponamenti sull'autostrada nel canton San Gallo. Lunghe code in entrambe le direzioni durante l'ora di punta.
Raffica di tamponamenti sull'autostrada nel canton San Gallo. Lunghe code in entrambe le direzioni durante l'ora di punta.
OBERBÜREN/NIEDERWIL - Un'auto ribaltata, due persone ferite e diversi incidenti stradali. È il bilancio di un venerdì sera movimentato sull'autostrada A1, all'altezza di Oberbüren e Niederwil, nel canton San Gallo. Il traffico dell'ora di punta ha provocato ingorghi in entrambe le direzioni, causando ulteriori collisioni.
Il primo incidente si è verificato poco prima delle 17.00, nei pressi dello svincolo di Uzwil/Oberbüren, in direzione di Zurigo. Tre veicoli sono rimasti coinvolti in un tamponamento a catena. Una delle vetture si è ribaltata, finendo sul tetto. La conducente di 57 anni e la passeggera di 69 anni hanno riportato ferite lievi e sono state trasportate in ambulanza all'ospedale. I danni materiali ammontano a diverse decine di migliaia di franchi.
Poco dopo le 17.00, un altro tamponamento ha coinvolto due automobili nella zona di Bürerstich, questa volta in direzione di San Gallo. Le vetture si sono fermate sulla corsia di sorpasso, in corrispondenza di un restringimento della carreggiata. Nessuno è rimasto ferito, mentre i danni ai veicoli ammontano a diverse migliaia di franchi.
Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della Polizia cantonale di San Gallo e i servizi di soccorso, tra cui un medico d'urgenza e un responsabile delle operazioni.
Durante l'ora di punta si sono formate code sia tra San Gallo-Winkeln e Uzwil sia tra Wil e Gossau. Gli ingorghi hanno provocato ulteriori incidenti nei quali, stando alle prime informazioni, nessuno sarebbe rimasto ferito.