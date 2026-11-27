Sfonda la sbarra dell'autosilo e si schianta contro un muro
L'incidente all'autosilo Casino di Zugo. Illesa la conducente 76enne, i due passeggeri sono stati liberati dalle lamiere dai pompieri.
ZUGO - Ha sfondato la sbarra d'ingresso di un parcheggio multipiano con la sua auto, andando poi a schiantarsi contro una parete. È quanto accaduto questa mattina, attorno alle 8.45, all'autosilo «Casino», in Zugerbergstrasse, a Zugo. Due persone sono rimaste gravemente ferite.
Al volante della vettura, sulla quale viaggiavano tre persone, c'era una donna di 76 anni. La conducente è riuscita a uscire autonomamente dall'abitacolo ed è rimasta illesa. È stata comunque trasportata in ospedale per accertamenti. L'alcoltest a cui è stata sottoposta ha dato esito negativo.
Ad avere la peggio sono stati i due passeggeri, una donna di 68 anni e un uomo di 72 anni. Entrambi hanno riportato gravi ferite e sono rimasti incastrati nell'abitacolo. Per liberarli si è reso necessario l'intervento dei pompieri. I due sono stati successivamente trasportati in ospedale dal servizio di soccorso di Zugo.
L'auto è andata completamente distrutta. Danneggiata anche la sbarra d'ingresso dell'autosilo. L'ammontare complessivo dei danni materiali non è ancora noto. Il parcheggio è rimasto chiuso per diverse ore.
Sul posto sono intervenuti il servizio di soccorso di Zugo con diverse ambulanze e un medico d'urgenza, ipompieri volontari della città e la polizia di Zugo. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell'incidente.