Ad avere la peggio sono stati i due passeggeri, una donna di 68 anni e un uomo di 72 anni. Entrambi hanno riportato gravi ferite e sono rimasti incastrati nell'abitacolo. Per liberarli si è reso necessario l'intervento dei pompieri. I due sono stati successivamente trasportati in ospedale dal servizio di soccorso di Zugo.

L'auto è andata completamente distrutta. Danneggiata anche la sbarra d'ingresso dell'autosilo. L'ammontare complessivo dei danni materiali non è ancora noto. Il parcheggio è rimasto chiuso per diverse ore.