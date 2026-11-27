L'obiettivo di questa prescrizione medica di cocaina è quello di riportare i consumatori di crack verso le cure e di ridurre i rischi psicosociali. L'assunzione di cocaina avverrà per inalazione, utilizzando una sigaretta elettronica dotata di una cartuccia contenente la sostanza. Una società farmaceutica svizzera è stata incaricata di fornire la sostanza stupefacente.

L'inalazione avverrà sotto stretta sorveglianza medica all'Ospedale universitario di Ginevra (HUG), in tre sedute giornaliere a persona, ognuna da due inalazioni a distanza di quaranta minuti. Nei momenti liberi i pazienti rimarranno sul posto per favorire i legami e svolgere attività psicosociali. "L'obiettivo è far sì che i pazienti possano controllare il loro consumo di crack e diminuirlo", ha aggiunto Giannakopoulos.