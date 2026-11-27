Un progetto pilota per somministrare cocaina ai consumatori di crack
Il progetto mira a riportare queste persone verso le cure e a ridurre i rischi psicosociali grazie a prescrizioni mediche controllate.
Il progetto mira a riportare queste persone verso le cure e a ridurre i rischi psicosociali grazie a prescrizioni mediche controllate.
GINEVRA - Una prescrizione per consumare cocaina sotto controllo medico: è il progetto pilota del Canton Ginevra rivolto ai consumatori di crack e che prenderà il via progressivamente nel corso dell'anno prossimo con dieci fino a venti pazienti volontari.
Questo progetto è una prima mondiale e "contribuisce a uscire da una sorta di ipocrisia", ha spiegato oggi in conferenza stampa il capo del Dipartimento di salute e mobilità Pierre Maudet. "Senza investimenti nell'innovazione non potremo che patire collettivamente", ha aggiunto il professor Panteleimon Giannakopoulos direttore generale dell'Ufficio cantonale della sanità.
L'obiettivo di questa prescrizione medica di cocaina è quello di riportare i consumatori di crack verso le cure e di ridurre i rischi psicosociali. L'assunzione di cocaina avverrà per inalazione, utilizzando una sigaretta elettronica dotata di una cartuccia contenente la sostanza. Una società farmaceutica svizzera è stata incaricata di fornire la sostanza stupefacente.
L'inalazione avverrà sotto stretta sorveglianza medica all'Ospedale universitario di Ginevra (HUG), in tre sedute giornaliere a persona, ognuna da due inalazioni a distanza di quaranta minuti. Nei momenti liberi i pazienti rimarranno sul posto per favorire i legami e svolgere attività psicosociali. "L'obiettivo è far sì che i pazienti possano controllare il loro consumo di crack e diminuirlo", ha aggiunto Giannakopoulos.