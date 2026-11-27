Giovani cercano conciliabilità tra lavoro e tempo libero

Per la prima volta il barometro ha indagato le motivazioni dei giovani tra i 16 e i 29 nella scelta della loro professione. Gli aspetti più considerati sono l'attribuzione di compiti interessanti (per il 73%) e una buona conciliabilità tra attività lavorativa e vita privata (67%). Emerge invece una minore propensione rispetto all'insieme del campione a considerare le possibilità di futuri avanzamenti di carriera (29% contro il 40), mentre le donne sono più interessate al tempo parziale (nel 39% dei casi) rispetto agli uomini (17%). «I responsabili politici devono agire per garantire strutture d'accudimento extrafamiliare a prezzi bassi e un congedo parentale ugualitario», aggiunge Léonore Porchet, vicepresidente dell'organizzazione sindacale e consigliera nazionale (Verdi/VD).