Lavoratori sempre più stressati e preoccupati
La formazione sulle nuove tecnologie resta insufficiente per molti dipendenti, colpiti da ansia e scarsa soddisfazione.
BERNA - Più preoccupazioni per il proprio impiego e più stress. Li percepiscono i lavoratori svizzeri, stando a un sondaggio rappresentativo condotto dalla confederazione sindacale Travail.Suisse e presentato oggi ai media.
Secondo il barometro delle condizioni di lavoro il 54% dei dipendenti in Svizzera ha preoccupazioni per il proprio posto di lavoro, in crescita di cinque punti percentuali dall'anno scorso. Si tratta del valore più alto degli ultimi sei anni.
Poco più della metà degli interrogati ritiene difficile trovare un impiego simile a quello attuale a parità di condizioni salariali. Anche la soddisfazione complessiva ha registrato un leggero calo, mentre la valutazione della qualità del lavoro è salita da 67,0 a 67,7 punti.
Il 42% del campione ha inoltre dichiarato di sentirsi spesso o molto spesso stressato e il 28,6% ha lavorato regolarmente pure nel tempo libero per soddisfare le esigenze lavorative.
Più di un terzo degli impiegati utilizza frequentemente l'intelligenza artificiale, che una persona su cinque associa a requisiti di produttività aumentati. Tuttavia quasi la metà degli impiegati denuncia di aver ricevuto poca o nessuna formazione da parte dei datori di lavoro riguardo alle novità tecnologiche. «Spetta ai datori di lavoro formare i loro sottoposti per i cambiamenti tecnologici e a questo proposito servono spazi per la formazione continua pagata e un sostegno economico», sostiene il presidente di Travail.Suisse Adrian Wüthrich.
«Oltre la metà dei lavoratori è in apprensione per il proprio impiego, mentre stress ed esaurimento si mantengono a livelli preoccupanti. È un campanello d'allarme, serve più sicurezza, tempo a sufficienza per riposarsi e condizioni di lavoro che tutelino la salute», osserva, citata in una nota, Jackie Vorpe, responsabile della politica dell'istruzione e del barometro.
Giovani cercano conciliabilità tra lavoro e tempo libero
Per la prima volta il barometro ha indagato le motivazioni dei giovani tra i 16 e i 29 nella scelta della loro professione. Gli aspetti più considerati sono l'attribuzione di compiti interessanti (per il 73%) e una buona conciliabilità tra attività lavorativa e vita privata (67%). Emerge invece una minore propensione rispetto all'insieme del campione a considerare le possibilità di futuri avanzamenti di carriera (29% contro il 40), mentre le donne sono più interessate al tempo parziale (nel 39% dei casi) rispetto agli uomini (17%). «I responsabili politici devono agire per garantire strutture d'accudimento extrafamiliare a prezzi bassi e un congedo parentale ugualitario», aggiunge Léonore Porchet, vicepresidente dell'organizzazione sindacale e consigliera nazionale (Verdi/VD).
Il sondaggio rappresentativo è stato svolto per la dodicesima volta da Travail.Suisse e dalla Scuola universitaria professionale di Berna e ha coinvolto 1'419 lavoratori tra i 16 e i 64 anni di tutte le regioni del Paese.