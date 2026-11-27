Espulsioni dalla Svizzera: eseguito l’87% dei provvedimenti
Nel 2025 la maggior parte è stata accompagnata da misure coercitive, con uomini giovani come principali destinatari.
Nel 2025 la maggior parte è stata accompagnata da misure coercitive, con uomini giovani come principali destinatari.
BERNA-WABERN - Nel 2025 i Cantoni, con il sostegno della Confederazione, hanno eseguito 1'748 delle 2'021 espulsioni penali diventate esecutive. Il tasso di esecuzione si attesta quindi attorno all'87 per cento, ma è destinato a crescere ulteriormente.
Una parte delle espulsioni è infatti stata ordinata verso la fine del 2025. I tempi necessari per preparare gli allontanamenti hanno fatto sì che alcuni provvedimenti siano stati eseguiti soltanto nel corso del 2026. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) precisa inoltre che il numero delle partenze effettive potrebbe essere superiore a quello delle partenze controllate registrate, in particolare per gli spostamenti verso altri Paesi Schengen, dove non esistono controlli sistematici alle frontiere interne.
Quasi tre espulsioni su quattro con misure coercitive
Nel 74 per cento dei casi è stato necessario ricorrere a misure coercitive, mentre il restante 26 per cento delle partenze è avvenuto su base volontaria. Secondo la scheda informativa della SEM, il 25,9 per cento delle 1'748 partenze controllate è avvenuto volontariamente, mentre il 74,1 per cento è stato coattivo.
Il 38 per cento delle persone che hanno lasciato la Svizzera proviene da uno Stato dell’Unione europea o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), mentre il 62 per cento da Paesi terzi.
I provvedimenti diventati esecutivi hanno riguardato soprattutto cittadini algerini (15%), rumeni (11%) e albanesi (10%). Seguono, tra le nazionalità più rappresentate, i cittadini francesi (7,4%) e marocchini (6%). Il 93 per cento delle persone che hanno lasciato la Svizzera è costituito da uomini, prevalentemente di età compresa tra i 25 e i 34 anni.
La statistica della SEM mostra inoltre che il 95,7 per cento delle espulsioni esecutive è obbligatorio. Tra i reati più frequenti figurano il furto in combinazione con la violazione di domicilio (34,3%), le infrazioni alla legge sugli stupefacenti (25,8%) e altri reati contro il patrimonio (18%).
In Svizzera le espulsioni penali sono pronunciate dai giudici nell’ambito del diritto penale e prevedono l’allontanamento dalla Confederazione o dallo spazio Schengen, nonché il divieto di rientrarvi per un determinato periodo. L’esecuzione dei provvedimenti spetta ai Cantoni, con il sostegno della SEM.
Le statistiche tengono conto dei dati trasmessi entro il termine previsto. Alcuni Cantoni hanno tuttavia segnalato che le cifre relative alle espulsioni eseguite sarebbero più elevate se si considerassero anche i dati registrati dopo la scadenza.
Quasi 9mila divieti d’entrata
Sempre nel 2025, la SEM ha disposto complessivamente 8'967 divieti d’entrata, 271 dei quali sono stati successivamente revocati o sospesi.
Tra i provvedimenti ancora attivi, il 38 per cento è riconducibile a ingressi illegali, il 25 per cento al mancato rispetto dei termini di partenza e il 24 per cento alla necessità di prevenire minacce alla sicurezza e all’ordine pubblici.
L’81 per cento dei divieti ha riguardato uomini. Le nazionalità più rappresentate sono quella algerina (10%), marocchina e turca (7% ciascuna), kosovara (6%) e rumena (5%).
A differenza dell’espulsione penale pronunciata dai giudici, il divieto d’entrata è una misura prevista dal diritto in materia di migrazione, che impedisce l’ingresso in Svizzera o nello spazio Schengen per un determinato periodo.