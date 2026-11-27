I provvedimenti diventati esecutivi hanno riguardato soprattutto cittadini algerini (15%), rumeni (11%) e albanesi (10%). Seguono, tra le nazionalità più rappresentate, i cittadini francesi (7,4%) e marocchini (6%). Il 93 per cento delle persone che hanno lasciato la Svizzera è costituito da uomini, prevalentemente di età compresa tra i 25 e i 34 anni.