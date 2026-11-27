Sul suo canale video, "Tele Blocher", il fondatore di Ems Chemie, scalzato dal Governo nel 2007 per far posto a Eveline Widmer-Schlumpf (ciò che ha portato all'esclusione di quest'ultima dal partito e alla fondazione del Partito borghese democratico, n.d.r), ha affermato che i due candidati ufficiali - Michale Graber e Thomas Aeschi - sono senz'altro eleggibili e capaci, ma che la scelta del gruppo democentrista alle Camere federali ha un difetto: non tiene conto della Svizzera francese.