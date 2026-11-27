Blocher critica "ticket" dell'UDC
La scelta della UDC ignora le esigenze della Svizzera francese, secondo Blocher.
BERNA - Il fatto di escludere la Romandia dal "ticket" UDC per l'elezione del successore di Guy Parmelin non soddisfa nemmeno l'ex consigliere federale Christoph Blocher, eminenza grigia del partito.
Sul suo canale video, "Tele Blocher", il fondatore di Ems Chemie, scalzato dal Governo nel 2007 per far posto a Eveline Widmer-Schlumpf (ciò che ha portato all'esclusione di quest'ultima dal partito e alla fondazione del Partito borghese democratico, n.d.r), ha affermato che i due candidati ufficiali - Michale Graber e Thomas Aeschi - sono senz'altro eleggibili e capaci, ma che la scelta del gruppo democentrista alle Camere federali ha un difetto: non tiene conto della Svizzera francese.
Blocher ha poi spezzato una lancia in favore del candidato bernese di lingua francese, non considerato dal gruppo UDC, Pierre-Alain Schnegg. Quest'ultimo ha un percorso politico senza macchia e rappresenta la Svizzera occidentale.
L'imprenditore miliardario zurighese non esclude un'elezione selvaggia di Schnegg il 9 di dicembre. Tutti i candidati esclusi si sono impegnati per iscritto a non accettare un'eventuale elezione selvaggia. Qualora Schnegg invece accettasse, secondo Blocher il gruppo UDC potrebbe riaccoglierlo nel proprio seno. Gli statuti del partito includono anche una clausola in tal senso.