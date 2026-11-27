BERNA - Nel prodotto «Momos Beef» del marchio Anna’s Best, venduto da Migros, è stato rilevato un difetto nell’imballaggio. Non si può escludere che al posto dei momo di manzo siano stati im-ballati dei momo vegetariani. I momo vegetariani contengono latte e sesamo. Sulle confezioni interessate del prodotto «Momos Beef» manca l’indicazione relativa a questi allergeni. Per le persone allergiche al latte o al sesamo non si può escludere un pericolo per la salute. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) raccomanda a queste persone di non consumare il prodotto interessato. Migros ha immediatamente ritirato dalla vendita il pro-dotto in questione e ha avviato un richiamo.