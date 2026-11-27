Attenzione al «Momos Beef» del marchio Anna’s Best
L'USAV segnala allergeni latte e sesamo non dichiarati
L'USAV segnala allergeni latte e sesamo non dichiarati
BERNA - Nel prodotto «Momos Beef» del marchio Anna’s Best, venduto da Migros, è stato rilevato un difetto nell’imballaggio. Non si può escludere che al posto dei momo di manzo siano stati im-ballati dei momo vegetariani. I momo vegetariani contengono latte e sesamo. Sulle confezioni interessate del prodotto «Momos Beef» manca l’indicazione relativa a questi allergeni. Per le persone allergiche al latte o al sesamo non si può escludere un pericolo per la salute. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) raccomanda a queste persone di non consumare il prodotto interessato. Migros ha immediatamente ritirato dalla vendita il pro-dotto in questione e ha avviato un richiamo.
Qual è il pericolo rappresentato dal prodotto?
Il prodotto contiene gli allergeni latte e sesamo non dichiarati. Non si può escludere un pericolo per la salute delle persone allergiche al latte o al sesamo. Per tutte le altre, il consumo del prodotto non costituisce invece alcun pericolo.
Qual è il prodotto interessato?
Anna’s Best Momos – Beef; 240 gProdotto: Anna’s Best Momos – Beef; 240 gNumero di articolo: 130532800000 (1305.328)Date di scadenza: 29.11.2026, 30.11.2026, 01.12.2026, 02.12.2026, 05.12.2026, 06.12.2026, 07.12.2026, 08.12.2026 08.12.2026Punti vendita: filiali Migros in tutta la Svizzera
Cosa devono fare i consumatori?
L’USAV raccomanda alle persone allergiche al latte o al sesamo di non consumare il prodotto in questione.