Data di scadenza errata, Coop richiama tre prodotti a base di roastbeef
Consumatori invitati a non consumare i prodotti dopo la reale data di scadenza per evitare rischi alla salute.
BERNA - Attenzione alla data di scadenza riportata sulle confezioni di tre prodotti a base di roastbeef venduti da Coop. Sulle etichette è stato erroneamente indicato il 29 dicembre 2026 anziché il 29 novembre 2026, ossia un mese dopo l’effettiva scadenza.
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ha diramato oggi un avvertimento al pubblico: non si può infatti escludere un pericolo per la salute in caso di consumo dopo il 29 novembre. Coop ha immediatamente ritirato dalla vendita i prodotti interessati e ha avviato un richiamo.
La data di scadenza, indicata sulle confezioni con la dicitura "da consumare entro", si applica agli alimenti facilmente deperibili. Una volta trascorsa tale data, per motivi di sicurezza i prodotti non possono più essere né venduti né consumati.
I prodotti interessati
Il richiamo riguarda i seguenti prodotti che riportano la data di scadenza del 29 dicembre 2026:
- Roastbeef Bell, circa 70 grammi (numero d’articolo: 3.445.871);
- Roastbeef Naturafarm, circa 80 grammi (numero d’articolo: 6.045.992);
- Roastbeef Coop, circa 110 grammi (numero d’articolo: 6.045.995).
I prodotti sono stati commercializzati nei supermercati Coop, nonché attraverso Coop to go, Coop City, Coop Pronto e Coop.ch.
L’USAV raccomanda ai consumatori che hanno acquistato le confezioni interessate di non consumarne il contenuto dopo domenica 29 novembre, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sull’etichetta.