Secondo le prime ricostruzioni, il conducente, un 90enne, ha perso il controllo della vettura, finendo sulla linea ferroviaria. Il macchinista del treno non è riuscito a frenare in tempo, scontrandosi con l'auto ferma sui binari. L'automobilista è riuscito a uscire dall'abitacolo prima dell'impatto ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

Solo danni materiali

Tutti i 126 passeggeri a bordo del convoglio sono rimasti illesi. Ingenti, invece, i danni materiali: il treno è stato seriamente danneggiato e l'automobile è andata completamente distrutta.