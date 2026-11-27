Salvo per miracolo
Auto finisce sui binari e viene travolta da un treno
WINTERTHUR - Un'auto completamente distrutta, un treno seriamente danneggiato e, fortunatamente, nessun ferito. È il bilancio dell'incidente ferroviario avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 27 novembre, a Winterthur, dove un convoglio della S-Bahn ha travolto una vettura finita sui binari.
La dinamica
Poco dopo le 16.30, la centrale operativa della polizia cittadina ha ricevuto la segnalazione di un'auto finita sui binari all'incrocio tra la Tösstalstrasse e la Neubrechtenstrasse.
Secondo le prime ricostruzioni, il conducente, un 90enne, ha perso il controllo della vettura, finendo sulla linea ferroviaria. Il macchinista del treno non è riuscito a frenare in tempo, scontrandosi con l'auto ferma sui binari. L'automobilista è riuscito a uscire dall'abitacolo prima dell'impatto ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti.
Solo danni materiali
Tutti i 126 passeggeri a bordo del convoglio sono rimasti illesi. Ingenti, invece, i danni materiali: il treno è stato seriamente danneggiato e l'automobile è andata completamente distrutta.
La circolazione ferroviaria tra Seen e Sennhof è stata sospesa. L'interruzione dovrebbe protrarsi ancora per diverse ore.
Sul posto sono intervenuti, oltre alla polizia cittadina e ai soccorritori di Winterthur, gli specialisti della polizia cantonale di Zurigo per i rilievi, la raccolta delle prove e la documentazione dell'incidente. L'unità di protezione e intervento di Winterthur si è occupata del recupero del veicolo.
La testimonianza
Un testimone ha raccontato a 20Minuten di essersi precipitato con sua moglie ad aiutare subito l'anziano, dopo che l'auto era uscita di strada ed era scivolata lungo la scarpata. «Altre persone hanno poi aiutato a riportare il malcapitato sulla strada, mentre noi inizialmente abbiamo cercato di spostare l'auto lontano dai binari». Tentativo abbandonato poco dopo perché il treno si avvicinava: «È arrivato molto veloce; è stato piuttosto scioccante».