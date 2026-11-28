Perché dobbiamo aspettarci un aumento dei cyberattacchi basati sull'intelligenza artificiale?

«Perché sta diventando più facile e funziona. I modelli di intelligenza artificiale sono validi ed economici; un anno fa, però, si sbagliavano ancora troppo spesso. Alcuni hacker li hanno provati, ma poi sono tornati agli attacchi manuali. Da quest'estate, la situazione è cambiata rapidamente».