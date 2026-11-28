Cyberattacchi con l'IA, chi c'è dietro gli episodi in Svizzera?
Tra spionaggio e sabotaggio, le ipotesi di un esperto. Che avverte: il peggio potrebbe ancora arrivare.
ZURIGO - Spionaggio, sabotaggio o estorsione. Sono diverse le possibili motivazioni dietro i primi cinque attacchi informatici condotti con l'ausilio di agenti di intelligenza artificiale e confermati in Svizzera. Nel mirino sarebbero finiti anche tre gestori di infrastrutture critiche.
Ma chi si cela dietro questi attacchi? E perché dobbiamo aspettarci un aumento degli episodi? A fare il punto è Candid Wüest, esperto di sicurezza informatica specializzato in intelligenza artificiale, malware e criminalità digitale presso xorlab.
Chi potrebbe esserci dietro gli attacchi in Svizzera?
«Almeno due gestori di infrastrutture critiche sono stati colpiti. Con obiettivi di questo tipo, è più probabile che si tratti di un attore statale. Ma anche i criminali informatici organizzati sono interessati: la loro motivazione principale è solitamente il profitto. Sospetto che dietro a tutto ciò ci siano più soggetti».
Secondo l'esperto, nel caso delle infrastrutture critiche, le ipotesi più plausibili sono quelle dello spionaggio, della destabilizzazione o del sabotaggio. Al momento, per quanto a sua conoscenza, non è stata resa pubblica alcuna richiesta di riscatto. Mancano tuttavia informazioni dettagliate sui singoli episodi.
Tra i possibili sospettati Wüest cita Russia e Cina, precisando però che si sa ancora troppo poco sui sistemi colpiti. Non è escluso nemmeno che le infrastrutture critiche siano state danneggiate indirettamente nell'ambito di un attacco più ampio.
Criminali informatici e attori statali potrebbero coordinarsi tra loro?
«È improbabile. I criminali informatici setacciano internet con una grande rete da pesca e prendono ciò che trovano: una PMI o una grande azienda. Gli attori statali, d'altro canto, mirano a seminare disordini, spiare o minare la fiducia nel governo».
Gli episodi svizzeri si inseriscono in un contesto europeo caratterizzato da una crescente minaccia informatica. Anche in Germania la situazione è peggiorata, mentre in Francia e Svezia sono stati presi di mira sistemi di raffreddamento.
Wüest non esclude un collegamento tra questi episodi, ma propende per l'ipotesi di attacchi indipendenti. Quanto a un possibile coinvolgimento di Mosca, invita alla cautela: «Non sto affermando che la Russia stia attaccando la Svizzera; questa rimane un'ipotesi».
Perché dobbiamo aspettarci un aumento dei cyberattacchi basati sull'intelligenza artificiale?
«Perché sta diventando più facile e funziona. I modelli di intelligenza artificiale sono validi ed economici; un anno fa, però, si sbagliavano ancora troppo spesso. Alcuni hacker li hanno provati, ma poi sono tornati agli attacchi manuali. Da quest'estate, la situazione è cambiata rapidamente».
A preoccupare è anche il ritardo con cui molte piccole e medie imprese stanno adeguando le proprie difese. Una finestra di opportunità di cui, secondo Wüest, i criminali informatici cercheranno di approfittare.
Grazie all'intelligenza artificiale chiunque può diventare un cybercriminale?
Organizzare un attacco informatico è diventato decisamente più semplice, spiega l'esperto. Riuscire a guadagnare attraverso un'estorsione senza essere scoperti resta però più complicato.
«Non mi aspetto un'ondata massiccia di nuovi cybercriminali. Piuttosto, i criminali già affermati utilizzeranno l'intelligenza artificiale per intensificare gli attacchi: un singolo individuo potrebbe, ad esempio, gestire 100 attacchi al giorno anziché 10».
Quali conseguenze potrebbe avere un attacco per una piccola attività, come un salone di parrucchieri?
«Nel peggiore dei casi, si arriva al fallimento. Se i dati vengono cancellati, crittografati o diffusi online, si potrebbero perdere registri contabili, dati dei clienti o appuntamenti. In questo modo si potrebbero perdere tre o quattro mesi di fatturato».
Come possono tutelarsi le PMI?
Il problema, secondo Wüest, è che molte aziende continuano a trascurare anche le più elementari misure di sicurezza. Tra gli errori più comuni figurano le password compromesse e mai sostituite e i sistemi informatici non aggiornati.
Le contromisure sono note da anni, ma l'esperto non si mostra particolarmente ottimista sulla rapidità con cui verranno adottate: «Probabilmente peggiorerà prima di migliorare».