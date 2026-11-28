Risparmiare per i figli? Una questione privata
Austria e Germania incentivano il risparmio per i figli con misure statali, mentre in Svizzera mancano strumenti analoghi
BERNA - Chiunque abbia dei figli desidera garantire loro la migliore sicurezza finanziaria possibile. La Germania e l'Austria, ad esempio, promuovono in modo mirato la costituzione di un patrimonio per i bambini grazie a contributi statali. In Svizzera non esistono dispositivi analoghi.
Con un "premio di nascita" di 500 euro (457 franchi) per i neonati, l'Austria intende incoraggiare la costituzione di un patrimonio per i figli a partire dall'inizio del 2027. Le famiglie dovrebbero inoltre poter investire ogni anno fino a 5000 euro in fondi d'investimento destinati ai loro figli fino all'età di 18 anni, nell'ambito di "conti di risparmio per il futuro" che godono di agevolazioni fiscali.
I beneficiari avranno accesso al patrimonio accumulato al raggiungimento della maggiore età, senza alcuna restrizione sull'utilizzo di tali fondi.
Anche la Germania desidera incoraggiare attivamente, attraverso lo Stato, la costituzione di un patrimonio per i minori. A metà novembre il governo ha adottato una "pensione di avvio precoce" con effetto retroattivo al primo gennaio 2026: i bambini e i giovani tra i 6 e i 18 anni dovrebbero ricevere 10 euro al mese da parte dello Stato.
I genitori e i nonni possono versare contributi supplementari, con un tetto massimo ai versamenti annui fissato a 6840 euro. A differenza del modello austriaco, la "Frühstartrente" tedesca è riservata alla previdenza privata per la vecchiaia.
In Svizzera non esistono finora né contributi statali paragonabili né soluzioni previdenziali che godono di agevolazioni fiscali specificatamente destinate ai figli.
Debolezza sul piano sociale
Interpellato in proposito, Karl Flubacher, consulente finanziario e direttore del Vermögenszentrum di Basilea, ritiene che entrambi i modelli siano interessanti e meritino di essere discussi anche in Svizzera. A trarne vantaggio, tuttavia, sarebbero soprattutto le famiglie con redditi medio-alti.
L'idea di incoraggiare il più presto possibile la costituzione di un patrimonio attraverso incentivi statali è in linea di principio accolta con favore anche da Tashi Gumbatshand, responsabile del centro di competenza per la consulenza patrimoniale e previdenziale presso Raiffeisen Svizzera. Anch'egli ravvisa però una debolezza nella loro componente sociale.
Mentre le famiglie con un reddito disponibile elevato potrebbero effettuare versamenti regolari e beneficiare di agevolazioni fiscali, le famiglie in condizioni finanziarie precarie potrebbero contare principalmente solo sull'importo iniziale versato dallo Stato.
Per gli istituti finanziari, il potenziale vantaggio di un deposito per bambini sostenuto dallo Stato risiede innanzitutto nella costruzione di un rapporto di fiducia e di relazioni a lungo termine con i clienti. Inoltre, secondo Flubacher e Gumbatshand, bambini e adolescenti imparerebbero così fin da piccoli che l'investimento a lungo termine è ben diverso dalla speculazione a breve termine. I due esperti ricordano tuttavia che il valore del deposito potrebbe variare notevolmente a causa delle fluttuazioni dei corsi o di un andamento sfavorevole del mercato azionario.
Gumbatshand reputa inoltre sensato il modello tedesco: associa il risparmio precoce sui mercati finanziari alla previdenza per la vecchiaia, la quale non inizia soltanto a 40 o 50 anni. È proprio nel lungo termine che «anche piccoli contributi regolari possono avere un impatto considerevole», anche se dieci euro al mese non bastano a risolvere il problema delle rendite insufficienti.
Un pilastro 3a per i figli?
In Svizzera i lavoratori dipendenti dispongono della possibilità di risparmiare beneficiando di vantaggi fiscali grazie al terzo pilastro, ovvero un conto 3a. In una mozione depositata nel giugno 2025, il consigliere nazionale Andri Silberschmidt (PLR/ZH) chiede che i genitori possano aprire un simile conto per i loro figli, con la possibilità di dedurre i versamenti dal reddito imponibile. Il testo non prevede alcun cofinanziamento statale.
Silberschmidt, imprenditore e padre di due bambini piccoli, sostiene che in questo modo si potrebbe costituire un patrimonio considerevole nell'arco di diversi decenni, il che «faciliterebbe in seguito l'ingresso di questi bambini nella vita lavorativa o nell'attività autonoma».
Il Consiglio federale ha raccomandato di respingere questa iniziativa. Da un lato, da un punto di vista «sistemico», indica a Keystone-ATS l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS). Il pilastro 3a è infatti concepito fondamentalmente come uno strumento previdenziale destinato alle persone attive.
Il Consiglio federale e il Parlamento hanno già respinto più volte l'estensione del pilastro 3a alle persone senza attività lucrativa. Sarebbe quindi «contraddittorio aprire il pilastro 3a ai bambini, ma non alle altre persone senza attività lucrativa», scrive l'UFAS.
Inoltre, secondo una stima dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, solo circa il 20% dei genitori versa oggi l'importo massimo sul proprio pilastro 3a. Una simile innovazione andrebbe quindi probabilmente a vantaggio solo di un numero esiguo di bambini e genitori. Allo stesso tempo, lo Stato dovrebbe aspettarsi perdite fiscali.
L'UFAS sottolinea anche che i genitori possono già ora aprire conti di risparmio e acquistare titoli per i loro figli. A differenza del pilastro 3a, questo patrimonio non è vincolato e può essere utilizzato in un secondo momento, ad esempio per la formazione o l'ingresso nel mondo del lavoro.
Investire presto e limitare i costi
In Svizzera, oltre ai conti di risparmio, i genitori e i nonni possono, per esempio, aprire un piano di risparmio in fondi per i figli. Secondo Raiffeisen, possono aiutare i loro figli tramite donazioni, piani di risparmio finalizzati, oppure destinando una parte del patrimonio alla formazione e alla prima indipendenza economica.
Anche Karl Flubacher ritiene che, in linea di principio, sia opportuno iniziare a risparmiare e investire fin dall'infanzia. «In questo modo si ha più tempo per far fruttare il proprio denaro». A questo proposito, non è solo il rendimento che conta, ma soprattutto i costi.
Commissioni elevate per i depositi titoli e i prodotti di investimento potrebbero assorbire una parte considerevole dei rendimenti. Flubacher raccomanda quindi di prendere in considerazione prodotti di investimento passivi il più possibile economici, come i fondi indicizzati o gli ETF (Exchange Traded Fund).