Debolezza sul piano sociale

Interpellato in proposito, Karl Flubacher, consulente finanziario e direttore del Vermögenszentrum di Basilea, ritiene che entrambi i modelli siano interessanti e meritino di essere discussi anche in Svizzera. A trarne vantaggio, tuttavia, sarebbero soprattutto le famiglie con redditi medio-alti.