Il Centro chiude alla candidatura dei Verdi al Consiglio federale
«Non c'è motivo di negare al partito più forte un secondo seggio in Consiglio federale», ha dichiarato il presidente Bregy
WINTERTHUR - Nessuna apertura da parte del Centro: il presidente Philipp Matthias Bregy frena sul nascere la candidatura di disturbo della verde Delphine Klopfenstein Broggini in vista delle elezioni del Consiglio federale del 9 dicembre
«Il Centro resta fedele alla concordanza», ha ribadito con fermezza durante l'assemblea dei delegati in corso oggi a Winterthur (ZH).
«Non c'è motivo di negare al partito più forte un secondo seggio in Consiglio federale», ha affermato Bregy. Tuttavia, la scelta è «fortemente limitata», poiché i candidati dell'UDC Thomas Aeschi e Michael Graber presentano profili politici simili.
Inoltre, non basta difendere le proprie posizioni e fare politica di partito. Servono prese di posizione chiare, rispetto per le argomentazioni altrui e capacità di compromesso. Un membro del Consiglio federale porta la responsabilità per l'intero Paese. «Ed è su questa capacità che misureremo i candidati dell'UDC».