«Non c'è motivo di negare al partito più forte un secondo seggio in Consiglio federale», ha affermato Bregy. Tuttavia, la scelta è «fortemente limitata», poiché i candidati dell'UDC Thomas Aeschi e Michael Graber presentano profili politici simili.

Inoltre, non basta difendere le proprie posizioni e fare politica di partito. Servono prese di posizione chiare, rispetto per le argomentazioni altrui e capacità di compromesso. Un membro del Consiglio federale porta la responsabilità per l'intero Paese. «Ed è su questa capacità che misureremo i candidati dell'UDC».