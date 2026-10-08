Rogo al Constellation, definita la tavola rotonda per una soluzione transattiva
La prima riunione è prevista in autunno. Vittime, familiari, autorità e assicuratori cercheranno un accordo stragiudiziale. A guidare i lavori sarà Laurent Kurth.
CRANS-MONTANA - È stata definita la composizione della tavola rotonda istituita per affrontare le conseguenze dell'incendio divampato il 1° gennaio 2026 nel bar Le Constellation di Crans-Montana. L'obiettivo è trovare una soluzione transattiva stragiudiziale che tenga conto delle esigenze delle vittime e dei loro familiari. La prima riunione è prevista, presumibilmente, nel corso dell'autunno.
A presiedere i lavori sarà Laurent Kurth, che durante l'estate ha condotto una serie di colloqui con le parti interessate per individuare i partecipanti, sulla base dei criteri di selezione stabiliti lo scorso giugno. Attorno al tavolo siederanno rappresentanti delle vittime e dei loro congiunti, delle autorità e delle compagnie assicurative, oltre ad altre figure in grado di contribuire alla ricerca di un accordo.
Le vittime potranno esprimersi sulle proposte
La prospettiva delle persone colpite dalla tragedia e dei loro familiari sarà al centro delle trattative. I colloqui preliminari hanno tuttavia evidenziato la complessità del lavoro e la necessità di procedere rapidamente. Per questo motivo non tutte le vittime e i loro congiunti potranno partecipare personalmente alle riunioni. È stato quindi scelto un modello di rappresentanza che consente a professionisti con competenze giuridiche specifiche di rappresentare più persone.
Questo non significa, però, che gli altri interessati saranno esclusi dal processo decisionale. Tutte le vittime e i loro familiari avranno infatti la possibilità, in diversi momenti, di esaminare le proposte elaborate dalla tavola rotonda e di esprimere le proprie osservazioni. La stessa possibilità sarà garantita agli assicuratori.
Il presidente sarà inoltre affiancato da un «groupe de réflexion», un gruppo di riflessione incaricato di contribuire all'elaborazione delle proposte transattive. Ne faranno parte esperti di Uffici federali, una professoressa universitaria, rappresentanti delle associazioni mantello delle assicurazioni private e sociali e della Fondation Beloved.
Chi rappresenterà le vittime
La componente dedicata alle vittime e alle organizzazioni di aiuto comprenderà diverse associazioni e professionisti del diritto. Per l'Associazione Oltre Crans-Montana parteciperà Karin Valenzano Rossi, mentre l'Association Swisshearts sarà rappresentata da Stéphane Buchs. Sono inoltre previste le rappresentanze dell'Association Les étoiles du 1er janvier e dell'Association REVI Crans-Montana, i cui nominativi sono ancora in fase di definizione.
A completare la rappresentanza delle vittime saranno tre avvocati: Alexandre Guyaz, Romain Jordan e Loïc Parein.
Le autorità e le assicurazioni
Anche le istituzioni direttamente coinvolte nelle conseguenze dell'incendio saranno presenti al tavolo delle trattative.
Il Comune di Crans-Montana sarà rappresentato dagli avvocati Gaspard Couchepin e Vincent Brulhart, mentre per il Canton Vallese parteciperanno gli avvocati Antoine Eigenmann e Géraldine Chapus-Rapin. L'Ufficio federale di giustizia sarà rappresentato da Michael Schöll.
Per quanto riguarda le assicurazioni di responsabilità civile, AXA sarà presente con Karin Rüttimann e Lukas Wyss, mentre Helvetia sarà rappresentata da Philipp Jeker e Nicolas Cavadini.
La componente delle assicurazioni sociali comprenderà invece Beatrice Domscheit per la SUVA.
Per le assicurazioni contro gli infortuni secondo l'articolo 68 della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e per le assicurazioni complementari contro le malattie è prevista la partecipazione di Irène Hänsli, in rappresentanza dell'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA).
Le assicurazioni contro le malattie saranno invece rappresentate da Saskia Schenker, dell'Associazione degli assicuratori-malattia svizzeri prio.swiss. Per queste ultime due rappresentanze, la conferma definitiva e gli eventuali completamenti sono previsti nel corso del mese di ottobre.
Trattative riservate
La prima seduta della tavola rotonda dovrebbe svolgersi entro l'autunno, anche se non è ancora stata comunicata una data precisa.
Un elemento centrale del processo sarà la riservatezza. Per favorire il buon esito delle trattative, Laurent Kurth garantirà ai partecipanti il massimo riserbo. Anche la comunicazione pubblica sull'avanzamento dei lavori sarà quindi improntata alla discrezione.