Rogo al Constellation, definita la tavola rotonda per una soluzione transattiva

Le vittime potranno esprimersi sulle proposte

La prospettiva delle persone colpite dalla tragedia e dei loro familiari sarà al centro delle trattative. I colloqui preliminari hanno tuttavia evidenziato la complessità del lavoro e la necessità di procedere rapidamente. Per questo motivo non tutte le vittime e i loro congiunti potranno partecipare personalmente alle riunioni. È stato quindi scelto un modello di rappresentanza che consente a professionisti con competenze giuridiche specifiche di rappresentare più persone.

Questo non significa, però, che gli altri interessati saranno esclusi dal processo decisionale. Tutte le vittime e i loro familiari avranno infatti la possibilità, in diversi momenti, di esaminare le proposte elaborate dalla tavola rotonda e di esprimere le proprie osservazioni. La stessa possibilità sarà garantita agli assicuratori.