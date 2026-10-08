Uomo ucciso a colpi d'arma da fuoco: arrestato un 38enne tunisino

L'allarme è scattato poco dopo le 22, quando alla Polizia cantonale è giunta una segnalazione per uno sparo. Gli agenti intervenuti sul posto hanno trovato un cittadino svizzero di 36 anni con una ferita da proiettile. Nonostante i soccorsi, per l'uomo non c'è stato nulla da fare ed è deceduto sul posto.