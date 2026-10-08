Uomo ucciso a colpi d'arma da fuoco: arrestato un 38enne tunisino
La vittima, un cittadino svizzero di 36 anni, è morta sul posto. Il sospettato è stato arrestato mercoledì pomeriggio.
BRUGG - Un uomo di 36 anni è morto martedì sera nel suo appartamento, nel Canton Argovia, dopo essere stato ferito da un colpo d'arma da fuoco. La polizia ha arrestato un cittadino tunisino di 38 anni, fortemente sospettato di essere coinvolto nella vicenda.
L'allarme è scattato poco dopo le 22, quando alla Polizia cantonale è giunta una segnalazione per uno sparo. Gli agenti intervenuti sul posto hanno trovato un cittadino svizzero di 36 anni con una ferita da proiettile. Nonostante i soccorsi, per l'uomo non c'è stato nulla da fare ed è deceduto sul posto.
Le ricerche avviate dalle forze dell'ordine hanno portato, nel pomeriggio di mercoledì, all'arresto di un cittadino tunisino di 38 anni, sul quale si concentrano i sospetti degli inquirenti.
Secondo i primi accertamenti della polizia e del Ministero pubblico, si tratterebbe di un omicidio. La Procura ha aperto un procedimento penale e presenterà al Tribunale dei provvedimenti coercitivi una richiesta di carcerazione preventiva per il sospettato.
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