È morto Marco Blaser

Erano i primi anni della tv di Stato e cosi li ha ricordati in una intervista di diversi anni fa: «In quegli anni ci siamo veramente divertiti, lavorando con grande passione e gioia, e abbiamo scoperto che si potevano fare molte cose. Non c’era un modello precostituito: anche gli spettatori imparavano a conoscere la televisione, la guardavano con curiosità e si lasciavano sorprendere da quello che proponevamo».