«Ho bruciato 30mila franchi in pochi secondi»

Anche lui ha subito colpi importanti: in una notte ha perso circa 4'000 franchi con il crollo del Bitcoin. Il suo bilancio complessivo, secondo le sue stime, è di circa 4'500 franchi persi nelle operazioni a breve termine sulle criptovalute e 10'000 guadagnati con azioni e valute. «Non diventerò sicuramente ricco in questo modo e chiunque sostenga di non perdere mai mente».

Un bilancio complessivamente positivo

Il terzo caso raccolto da 20 Minuten è quello di Markus, 41 anni, nome modificato. Ha scoperto il trading durante l'apprendistato in banca, dopo essersi classificato ai primi posti in una simulazione con denaro fittizio. Con i soldi veri, però, la situazione è cambiata: utilizzando prodotti finanziari rischiosi arrivò a perdere anche l'intero stipendio da apprendista.