«Ho bruciato 30mila franchi in pochi secondi»
Il day trading promette guadagni rapidi ma può trasformarsi in un incubo finanziario. Tre storie di chi ha perso e chi ha imparato a gestire il rischio
ZURIGO - La promessa è quella di guadagnare rapidamente scommettendo sui movimenti dei mercati. Ma il day trading può portare anche a perdite pesanti e a comportamenti difficili da controllare.
20Minuten ha raccolto la testimonianza di tre uomini coinvolti, in modo diverso, in operazioni finanziarie ad alto rischio.
«Ho bruciato tutto in pochi secondi»
Mike, 26 anni, si è avvicinato al trading durante la pandemia, dopo aver visto su Instagram persone che pubblicizzavano guadagni rapidi. Dopo aver speso 590 franchi per un corso, ha iniziato con 200 franchi, passando presto dalle valute all'oro. In seguito ha versato altri 5'000 franchi e, utilizzando anche una leva fino a 1:500, arrivava a effettuare una decina di operazioni al giorno, spesso della durata di appena 20-30 secondi.
All'inizio le cose funzionavano. Nel mese migliore, racconta a 20 Minuten, avrebbe realizzato circa 20'000 franchi di guadagno. Poi una singola operazione ha cambiato tutto. Mike aveva scommesso su un ribasso dell'oro lasciando aperta una posizione durante il fine settimana. Con lo scoppio della guerra in Ucraina il prezzo del metallo prezioso è balzato e il 26enne ha perso circa 30'000 franchi, l'intero capitale presente sul conto, compresi i guadagni accumulati.
Un capitolo chiuso definitivamente?
«La tentazione di continuare proprio in quel momento è enorme. Vuoi recuperare i soldi, investire di più e assumerti più rischi», racconta. Mike riuscì a fermarsi per un anno, ma in seguito tornò al trading, investendo circa 20'000 franchi in quattro mesi. Questa volta una decisione della Federal Reserve statunitense gli costò nuovamente tutto nel giro di pochi istanti. Complessivamente stima di aver perso circa 30'000 franchi di denaro proprio, oltre ai guadagni realizzati nel frattempo.
Oggi dice di aver chiuso definitivamente con il trading. Non soltanto per le perdite. «Sono molto sportivo e ho una grande cerchia sociale. Per un periodo ho trascurato entrambe le cose perché fissavo continuamente le quotazioni».
Tra casinò e gioco d'azzardo
Più positiva, ma comunque segnata da perdite, è l'esperienza di Roman, 31 anni. Ha cominciato circa sette anni fa insieme ad alcuni amici, versando 500 franchi e acquistando criptovalute con leva senza grandi conoscenze. «Avremmo anche potuto andare al casinò. Si trattava più che altro di gioco d'azzardo», ricorda.
Dopo essersi esercitato con denaro virtuale, Roman è passato soprattutto ad azioni e valute. Oggi lavora a tempo pieno nell'edilizia e considera il trading un'attività secondaria. A 20 Minuten spiega di utilizzare somme contenute e di partire da un principio: «I soldi che versi devi considerarli già persi. Se spariscono, la tua vita normale non deve risentirne».
Anche lui ha subito colpi importanti: in una notte ha perso circa 4'000 franchi con il crollo del Bitcoin. Il suo bilancio complessivo, secondo le sue stime, è di circa 4'500 franchi persi nelle operazioni a breve termine sulle criptovalute e 10'000 guadagnati con azioni e valute. «Non diventerò sicuramente ricco in questo modo e chiunque sostenga di non perdere mai mente».
Un bilancio complessivamente positivo
Il terzo caso raccolto da 20 Minuten è quello di Markus, 41 anni, nome modificato. Ha scoperto il trading durante l'apprendistato in banca, dopo essersi classificato ai primi posti in una simulazione con denaro fittizio. Con i soldi veri, però, la situazione è cambiata: utilizzando prodotti finanziari rischiosi arrivò a perdere anche l'intero stipendio da apprendista.
Da circa sette anni Markus opera nuovamente con intensità, esclusivamente sui mercati statunitensi. Racconta di aver ottenuto anche risultati eccezionali: nel 2024 un'operazione gli avrebbe fruttato in un'ora un rendimento superiore al 2'000%, mentre occasionalmente avrebbe guadagnato somme a cinque cifre con un singolo trade. Ma ci sono state anche forti perdite e lunghi periodi difficili.
Secondo i suoi stessi calcoli, lavorando come dipendente di una banca d'investimento avrebbe probabilmente guadagnato di più. Eppure non intende smettere: «Vorrei partecipare ai mercati finanziari fino alla fine della mia vita». Al Markus più giovane, tuttavia, darebbe un consiglio molto diverso: «Compra semplicemente azioni».