Stazioni ticinesi: «Non aspettiamo che diventino il Bronx prima di intervenire»

Secondo l'interrogante, il caso non sarebbe però isolato. Negli ultimi mesi, sostiene, anche nelle stazioni e nelle aree limitrofe di Lugano, Locarno e Bellinzona sarebbero state segnalate «situazioni problematiche, liti, aggressioni, comportamenti molesti e ripetuti interventi delle forze dell'ordine». A Lugano, aggiunge, i controlli nei punti sensibili sono già stati rafforzati, anche con la collaborazione della Polizia dei trasporti.

Da qui la richiesta al Governo di fornire i numeri. Terraneo domanda quanti interventi della Polizia cantonale siano stati registrati negli ultimi cinque anni nelle stazioni di Biasca, Bellinzona, Locarno, Lugano, Mendrisio e Chiasso, possibilmente suddivisi per anno e tipologia. Chiede inoltre i dati relativi a reati contro l'integrità fisica, minacce, rapine, furti, risse e infrazioni legate alle armi.