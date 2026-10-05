BIASCA
Biasca, 21enne gravemente ferito: la sua vita è in pericolo
Si tratta di un cittadino italiano residente in Leventina.
Biasca, 21enne gravemente ferito: la sua vita è in pericolo
Foto lettore Tio.ch
Biasca, 21enne gravemente ferito: la sua vita è in pericolo
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Biasca, 21enne gravemente ferito: la sua vita è in pericolo
Si tratta di un cittadino italiano residente in Leventina.
Biasca, 21enne gravemente ferito: la sua vita è in pericolo
Si tratta di un cittadino italiano residente in Leventina.
BIASCA - Un 21enne è stato trovato gravemente ferito oggi in via Bellinzona a Biasca. La richiesta d'intervento è giunta poco prima delle 15 alla Centrale comune d'allarme (CECAL).
Lo conferma la polizia cantonale. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e della Polizia Tre Valli, insieme ai soccorritori di Tre Valli Soccorso, che hanno prestato le prime cure al giovane, un cittadino italiano residente in Leventina. Secondo i medici le sue condizioni sono gravi e la sua vita è in pericolo.
Sono in corso accertamenti per chiarire cause, modalità e responsabilità di quanto accaduto. Parallelamente, la polizia ha attivato un dispositivo per rintracciare l'autore o gli autori.
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