Biasca, 21enne gravemente ferito: la sua vita è in pericolo

Lo conferma la polizia cantonale. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e della Polizia Tre Valli, insieme ai soccorritori di Tre Valli Soccorso, che hanno prestato le prime cure al giovane, un cittadino italiano residente in Leventina. Secondo i medici le sue condizioni sono gravi e la sua vita è in pericolo.