BIASCA
Massiccio intervento di polizia a Biasca: «C'era sangue ovunque»
Almeno una persona è rimasta ferita nei pressi della stazione. Al momento non è chiara la dinamica dei fatti.
Foto lettore tio.ch
Massiccio intervento di polizia a Biasca: «C'era sangue ovunque»
Almeno una persona è rimasta ferita nei pressi della stazione. Al momento non è chiara la dinamica dei fatti.
BIASCA - Un massiccio intervento di polizia è in corso a Biasca. Intorno alle 14-14.30, segnala una nostra lettrice, numerose pattuglie hanno raggiunto la zona della sede OCST, nei pressi della stazione, in Via Bellinzona 26. La Polizia cantonale, da noi contattata, ha confermato l'intervento.
«Abbiamo sentito molte sirene e visto parecchia polizia», racconta la lettrice. Stando alle informazioni raccolte sul posto dal suo compagno, «sembrerebbe che un ragazzo sia stato accoltellato in stazione e che poi si sia spostato verso la zona dove si trova l'OCST. C'era molto sangue».
Notizia in aggiornamento...
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