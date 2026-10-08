Mbappé si rilassa in Svizzera

Altre fotografie mostrano paesaggi montani che fanno pensare alla zona di Muotathal e Bisisthal, nel Canton Svitto, anche se Mbappé non ha indicato con precisione i luoghi visitati.

Nel resoconto social torna anche il giro in bicicletta che aveva già attirato l'attenzione. Mbappé è salito in sella nonostante un infortunio al ginocchio, aggiungendo poi al suo post sulla permanenza in Svizzera soltanto un'emoji di meditazione.