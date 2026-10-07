Dani Alves appoggia Bolsonaro

L'ex giocatore di Barcellona, Juventus e Paris Saint-Germain, oggi pastore evangelico, si è espresso attraverso un video diventato virale. Indossando la maglia verdeoro della Seleção, Alves ha definito la propria scelta come frutto «della politica dell'obbedienza».

«In questi giorni lo Spirito Santo mi ha sussurrato il tuo nome, Bolsonaro, e il tuo numero due volte. Quindi, stai tranquillo. Rimani umile», ha affermato. Nel video l'ex calciatore ha inoltre citato alcuni passi biblici e rivolto messaggi direttamente a Flávio Bolsonaro, sostenendo la necessità di un cambiamento nel Paese. Alves era stato condannato in Spagna a 14 mesi di carcere per violenza sessuale ai danni di una donna in una discoteca di Barcellona. In secondo grado è stato assolto. Tornato successivamente in Brasile, è diventato un predicatore evangelico.