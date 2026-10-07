Cerca e trova immobili
Segnalaci
HCL

Compatto e concreto: Lugano padrone a Losanna

"Zero" cancellato in classifica: i bianconeri hanno ottenuto il primo successo esterno del loro campionato
Compatto e concreto: Lugano padrone a Losanna
Freshfocus
di Michele GiraldiCaporedattore Sport
+8
Compatto e concreto: Lugano padrone a Losanna
"Zero" cancellato in classifica: i bianconeri hanno ottenuto il primo successo esterno del loro campionato
Bella accelerazione dei ticinesi, che venerdì dovranno vedersela con lo Zurigo primo della classe.
National League07.10.2026
Lausanne HC
2 - 5
Lugano
HOCKEY: Risultati e classifiche

LOSANNA - Il Lugano ha spezzato la “maledizione” della trasferta. Al quarto tentativo, dopo i rovesci patiti a Kloten, Langnau e Porrentruy contro l’Ajoie, i bianconeri sono infatti riusciti a vincere. Lo hanno fatto alla Vaudoise Arena, dove hanno sorpreso 2-5 il Losanna.

Bravi a partire subito con il piede giusto (nonostante una mezza imprecisione di Schlegel) e spinti anche da un paio di penalità dei padroni di casa, i ticinesi hanno firmato un primo tempo di grande sostanza. Sono stati bravi a impedire ai rivali di essere pericolosi davanti alla loro gabbia e, al 9’, con Innala sono passati a condurre. Hanno poi gestito senza problemi la reazione avversaria trovando anche il raddoppio con Zanetti, bravo a intervenire su una conclusione di Thomson poco prima della sirena. 

Imprecisi, prevedibili, anche lenti, i leoni vodesi hanno subito il doppio colpo, cominciando il secondo periodo senza troppa verve. E per questo sono stati puniti. In superiorità numerica (sprecando anche 35” di 5 contro 3) si sono fatti beffare dall’ottimo Morini che, recuperato un disco e superato un rivale, si è involato verso Pasche e, con un tocco “in anticipo”, lo ha bucato in uscita. Il Losanna ha dato segni di vita 37” dopo quando, sempre nella stessa situazione speciale, con Simic è riuscito a sbloccarsi. Il punto non ha in ogni caso rilanciato i biancorossi, che anzi hanno piuttosto rischiato di subire una nuova rete del Lugano.

Rete che è arrivata puntuale all’inizio del terzo terzo, con Tanner che al 42’ ha indirizzato definitivamente la sfida. Spalle al muro, a quel punto i locali sono infatti stati costretti a tentare il tutto per tutto. Così facendo hanno però perso lucidità e misure in pista, finendo con il favorire l'azione difensiva dei bianconeri. Che hanno gestito con attenzione ogni situazione pericolosa, facendosi sorprendere solo al 59' da Suomela. Troppo tardi per preoccuparsi veramente. Tanto più che Innala, ancora lui, a 32" dalla sirena ha poi chiuso definitivamente i conti a porta vuota.

Presi i punti in palio e, con essi, risalita la classifica fino alla zona playin, il Lugano può ora preparare con maggior serenità la complicata sfida di venerdì, quando alla Cornèr Arena arriverà lo Zurigo primo della classe.

LOSANNA-LUGANO 2-5 (0-2, 1-1, 1-2)
Reti: 8’56” Innala 0-1; 19’09” Zanetti (Thomson) 0-2; 23’45” Morini 0-3; 24’22” Simic (Caggiula) 1-3; 41’46” Tanner (J.Peltonen) 1-4; 58’33” Suomela (Simic) 2-4; 59’28” Innala 2-5.
LOSANNA: Pasche; Baragano, Heldner; Sansonnens, Loeffel; Fiedler, Vouardoux; Haas; Oksanen, Suomela, Riat; Caggiula, Lazar, Rüegsegger; Zehnder, Fuchs, Simic; Fust, Bougro, Douay; Vidal.
LUGANO: Schlegel; Dahlström, Aebischer; J.Peltonen, Alatalo; Müller, Thomson; Cjunskis; Innala, Thürkauf, Bertaggia; Zanetti, Sanford, Fazzini; Tanner, Shore, Kupari; A.Peltonen, Morini, Olsson; Henry.
Penalità: Losanna 4x2'; Lugano 5x2'.
Note: Vaudoise Arena, 9’118 spettatori. Arbitri: Gerber, Fonselius, Meusy, Duc.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
CLASSIFICA
National League
PLPuntiWLGFGAGDFORM
1Zurigo82380341816
2Ginevra10186430273
3Langnau9155434295
4Ambrì914542530-5
5Ajoie9145428271
6Friborgo9145427225
7Davos9134524240
8Lausanne HC1012463037-7
9Lugano8114431283
10SC Rapperswil-Jona Lakers911452735-8
11Zugo6103322148
12Bienne810352728-1
13Berna79252123-2
14EHC Kloten96271836-18
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 07.10.2026 22:10
bianconerihockey su ghiacciolosannaluganonational leaguevaudoise arena
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
È riuscito a fare il nome di chi lo ha accoltellato
LIVE
BIASCA
2 gior

È riuscito a fare il nome di chi lo ha accoltellato

Non paga la cassa malati da due anni: ora finisce davanti al pretore
LIVE
CANTONE
1 gior

Non paga la cassa malati da due anni: ora finisce davanti al pretore

Accoltellamento in stazione: «C'era sangue ovunque»
LIVE
BIASCA
2 gior

Accoltellamento in stazione: «C'era sangue ovunque»

È morto Marco Blaser
LIVE
CANTONE
2 gior

È morto Marco Blaser

Biasca, 21enne gravemente ferito: la sua vita è in pericolo
LIVE
BIASCA
2 gior

Biasca, 21enne gravemente ferito: la sua vita è in pericolo

2,5 milioni di dollari cash, nella cassaforte dell'ex procuratore generale
LIVE
BOLIVIA
12 ore
4
27

2,5 milioni di dollari cash, nella cassaforte dell'ex procuratore generale

«Ho bruciato 30mila franchi in pochi secondi»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
22
39

«Ho bruciato 30mila franchi in pochi secondi»

Accoltellamento a Biasca: arrestato un 17enne
LIVE
BIASCA
1 gior

Accoltellamento a Biasca: arrestato un 17enne

Dietro le quinte dell'accoltellamento: il video
LIVE
BIASCA
1 gior

Dietro le quinte dell'accoltellamento: il video

Il miliardario spagnolo sfida i vicini: la guerra degli chalet nel quartiere più caro della Svizzera
LIVE
SVIZZERA
2 gior
13
40

Il miliardario spagnolo sfida i vicini: la guerra degli chalet nel quartiere più caro della Svizzera

Subito scintille, a Pronzini spengono il microfono
LIVE
CANTONE
2 gior
80
196

Subito scintille, a Pronzini spengono il microfono

«Qui con l'auto non si può passare», e alla Sagra d'autunno volano scintille
LIVE
ASCONA
1 gior
31
64

«Qui con l'auto non si può passare», e alla Sagra d'autunno volano scintille

Oltre 240mila euro in contanti, tra i bagagli e nella borsa della spesa
LIVE
CONFINE
2 gior
10
25

Oltre 240mila euro in contanti, tra i bagagli e nella borsa della spesa

Villa Principe Leopoldo chiude per lavori e lascia a casa 76 persone
LIVE
COLLINA D'ORO
2 gior
58
83

Villa Principe Leopoldo chiude per lavori e lascia a casa 76 persone

Arriva la neve: sulle Alpi fino a 20 centimetri
LIVE
SVIZZERA
14 ore
3
63

Arriva la neve: sulle Alpi fino a 20 centimetri

Milioni di franchi, una villa a Collina d’Oro: il mistero dell’imprenditore messicano
LIVE
CANTONE
1 gior
12
42

Milioni di franchi, una villa a Collina d’Oro: il mistero dell’imprenditore messicano

A Marchesi il Dipartimento del territorio: «Voglio entrare subito in partita»
LIVE
CANTONE
6 ore
56
134

A Marchesi il Dipartimento del territorio: «Voglio entrare subito in partita»

Piero Marchesi è consigliere di Stato
LIVE
CANTONE
12 ore
92
237

Piero Marchesi è consigliere di Stato

Chiedi aiuto alla Posta? L'assistenza finisce sullo scontrino
LIVE
CANTONE
2 gior
40
154

Chiedi aiuto alla Posta? L'assistenza finisce sullo scontrino

Ecco le condizioni di CR7 per tornare in Nazionale
LIVE
CALCIO
1 gior
11
41

Ecco le condizioni di CR7 per tornare in Nazionale

Conquista un World Record, si licenzia e vola oltreoceano: «Inseguo il mio sogno»
LIVE
CANTONE
1 gior
2
40

Conquista un World Record, si licenzia e vola oltreoceano: «Inseguo il mio sogno»

Il diesel costa troppo... e c'è chi fa il pieno con l'olio da frittura
LIVE
FRANCIA
1 gior
10
27

Il diesel costa troppo... e c'è chi fa il pieno con l'olio da frittura

Stazioni ticinesi: «Non aspettiamo che diventino il Bronx prima di intervenire»
LIVE
CANTONE
2 gior
77
137

Stazioni ticinesi: «Non aspettiamo che diventino il Bronx prima di intervenire»

Un fortunato riceverà per 30 anni 22'222 franchi al mese
LIVE
SVIZZERA
2 gior
17
14

Un fortunato riceverà per 30 anni 22'222 franchi al mese

Ecco tre aziende ticinesi tra le migliori Startup della Svizzera
LIVE
LUGANO
2 gior
11

Ecco tre aziende ticinesi tra le migliori Startup della Svizzera

Pellet che "scotta": «Meglio acquistare ora»
LIVE
CANTONE
2 gior
11
17

Pellet che "scotta": «Meglio acquistare ora»

Bimba grave dopo l'incidente in slittino. Il responsabile non si trova
LIVE
BASILEA CAMPAGNA
2 gior
1
17

Bimba grave dopo l'incidente in slittino. Il responsabile non si trova

«Una passerella di moda, se la paghi tutta Berna». Ma l’aula vota il credito
LIVE
CANTONE
1 gior
46
205

«Una passerella di moda, se la paghi tutta Berna». Ma l’aula vota il credito

Pugno a tradimento: Colombo dovrà risarcire Bentancur con 12'000 franchi
LIVE
BELLINZONA
2 gior
31
51

Pugno a tradimento: Colombo dovrà risarcire Bentancur con 12'000 franchi

Accolto il reclamo, Dadò dovrà rispondere (anche) di denuncia mendace
LIVE
CANTONE
2 gior
18
63

Accolto il reclamo, Dadò dovrà rispondere (anche) di denuncia mendace

Licenziamenti e maxi-rinnovo: cosa succederà a Villa Sassa e Principe Leopoldo
LIVE
LUGANO
16 ore
12
29

Licenziamenti e maxi-rinnovo: cosa succederà a Villa Sassa e Principe Leopoldo

Se va avanti così, fra 15 anni pagheremo 1000 franchi al mese
LIVE
CASSE MALATI
1 gior
99
135

Se va avanti così, fra 15 anni pagheremo 1000 franchi al mese

Jessica Moretti potrebbe ricevere un'indennità per mancato guadagno
LIVE
CRANS-MONTANA
1 gior
44
235

Jessica Moretti potrebbe ricevere un'indennità per mancato guadagno

Goggia distrutta da due virus
LIVE
SCI ALPINO
3 gior
7
37

Goggia distrutta da due virus

Anche Villa Sassa chiude per quattro mesi: 63 persone licenziate
LIVE
LUGANO
1 gior
18
50

Anche Villa Sassa chiude per quattro mesi: 63 persone licenziate

«Uno patetico, gli altri criminali»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
15 ore
33

«Uno patetico, gli altri criminali»

«Io sono Giorgia Meloni»: appartiene solo a lei
LIVE
ITALIA
2 gior
13
60

«Io sono Giorgia Meloni»: appartiene solo a lei

Riapre il Bar Colonne: «Vogliamo riportarlo allo spirito della Lola e del Michele»
LIVE
MENDRISIO
10 ore
5
53

Riapre il Bar Colonne: «Vogliamo riportarlo allo spirito della Lola e del Michele»

Da Tettamanti a Zali, quando il governo cambia in corsa
LIVE
CANTONE
16 ore
5

Da Tettamanti a Zali, quando il governo cambia in corsa

Trovati resti umani: potrebbero essere dello svizzero scomparso nel 2025
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
1 gior
11

Trovati resti umani: potrebbero essere dello svizzero scomparso nel 2025

«Forse non c'è nulla. Forse la questione è più seria di quanto pensiamo»
LIVE
PESTE SOSPETTA
12 ore
22
32

«Forse non c'è nulla. Forse la questione è più seria di quanto pensiamo»

Sì, loro avranno dieci settimane di vacanza
LIVE
VAUD
13 ore
29

Sì, loro avranno dieci settimane di vacanza

Tracollo (sette gol) e psicodramma: niente Europeo per la Svizzera
LIVE
QUALIFICAZIONI EURO U21
1 gior
12
20

Tracollo (sette gol) e psicodramma: niente Europeo per la Svizzera

Un avviso di pagamento da Pedemontana? Occhio alla possibile truffa
LIVE
CONFINE
2 gior
15
31

Un avviso di pagamento da Pedemontana? Occhio alla possibile truffa

Non cliccate su quel link, Pedemontana: «Mai pagamenti dei pedaggi con email e sms»
LIVE
CONFINE
10 ore
4
11

Non cliccate su quel link, Pedemontana: «Mai pagamenti dei pedaggi con email e sms»

Il cuore di Lugano è ancora più dolce con la nuova boutique gourmet di Giglia
LIVE
LUGANO
7 ore

Il cuore di Lugano è ancora più dolce con la nuova boutique gourmet di Giglia

Ha iniziato la stagione alla grande, vuole seguire le orme di Borradori e non guarda hockey in TV
LIVE
SWISS LEAGUE
1 gior
2
13

Ha iniziato la stagione alla grande, vuole seguire le orme di Borradori e non guarda hockey in TV

«La 28enne non è morta di peste». Ma scattano le quarantene
LIVE
RUSSIA
2 gior
16

«La 28enne non è morta di peste». Ma scattano le quarantene

«La giornata è finita in un incubo»: l’autista del pullman è tornato a Zernez
LIVE
GRIGIONI
3 gior

«La giornata è finita in un incubo»: l’autista del pullman è tornato a Zernez

Il presidente dei Mondiali di Crans-Montana a processo per frode
LIVE
VALLESE
1 gior
12
44

Il presidente dei Mondiali di Crans-Montana a processo per frode

ULTIME NOTIZIE SPORT
Il testo (lunare) che Cristiano voleva far leggere al proprio CT
LIVE
CALCIO
2 ore
9
11

Il testo (lunare) che Cristiano voleva far leggere al proprio CT

«Lo Spirito Santo mi ha sussurrato il tuo nome»
LIVE
BRASILIA
4 ore
1
9

«Lo Spirito Santo mi ha sussurrato il tuo nome»

Alessandro Romano: è già "derby" fra Juve e Inter
LIVE
SERIE A
6 ore
5
10

Alessandro Romano: è già "derby" fra Juve e Inter

Weekend di MotoGP: si cambia dal 2027
LIVE
MOTOMONDIALE
7 ore
1
5

Weekend di MotoGP: si cambia dal 2027

Nuovi guai per Russell: partirà dal fondo a Singapore
LIVE
FORMULA 1
8 ore
2
5

Nuovi guai per Russell: partirà dal fondo a Singapore

«Granit resta il nostro capitano»
LIVE
NAZIONALE
9 ore
21
34

«Granit resta il nostro capitano»

Lugano ancora a secco in trasferta: che sia la volta buona?
LIVE
HCL
10 ore
3
10

Lugano ancora a secco in trasferta: che sia la volta buona?

Migliori sportivi ticinesi, ecco i 20 finalisti
LIVE
MIGLIORI SPORTIVI TICINESI
12 ore
2

Migliori sportivi ticinesi, ecco i 20 finalisti

Il vice presidente di Swiss Ski sollevato (temporaneamente) dagli incarichi
LIVE
SCI ALPINO
13 ore
3
2

Il vice presidente di Swiss Ski sollevato (temporaneamente) dagli incarichi

Lacrime e gol: l'ultimo Tango di Messi con l'Albiceleste
LIVE
CALCIO
14 ore
1
12

Lacrime e gol: l'ultimo Tango di Messi con l'Albiceleste