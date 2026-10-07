Compatto e concreto: Lugano padrone a Losanna

Imprecisi, prevedibili, anche lenti, i leoni vodesi hanno subito il doppio colpo, cominciando il secondo periodo senza troppa verve. E per questo sono stati puniti. In superiorità numerica (sprecando anche 35” di 5 contro 3) si sono fatti beffare dall’ottimo Morini che, recuperato un disco e superato un rivale, si è involato verso Pasche e, con un tocco “in anticipo”, lo ha bucato in uscita. Il Losanna ha dato segni di vita 37” dopo quando, sempre nella stessa situazione speciale, con Simic è riuscito a sbloccarsi. Il punto non ha in ogni caso rilanciato i biancorossi, che anzi hanno piuttosto rischiato di subire una nuova rete del Lugano.

Rete che è arrivata puntuale all’inizio del terzo terzo, con Tanner che al 42’ ha indirizzato definitivamente la sfida. Spalle al muro, a quel punto i locali sono infatti stati costretti a tentare il tutto per tutto. Così facendo hanno però perso lucidità e misure in pista, finendo con il favorire l'azione difensiva dei bianconeri. Che hanno gestito con attenzione ogni situazione pericolosa, facendosi sorprendere solo al 59' da Suomela. Troppo tardi per preoccuparsi veramente. Tanto più che Innala, ancora lui, a 32" dalla sirena ha poi chiuso definitivamente i conti a porta vuota.