Compatto e concreto: Lugano padrone a Losanna
"Zero" cancellato in classifica: i bianconeri hanno ottenuto il primo successo esterno del loro campionato
Bella accelerazione dei ticinesi, che venerdì dovranno vedersela con lo Zurigo primo della classe.
"Zero" cancellato in classifica: i bianconeri hanno ottenuto il primo successo esterno del loro campionato
Bella accelerazione dei ticinesi, che venerdì dovranno vedersela con lo Zurigo primo della classe.
LOSANNA - Il Lugano ha spezzato la “maledizione” della trasferta. Al quarto tentativo, dopo i rovesci patiti a Kloten, Langnau e Porrentruy contro l’Ajoie, i bianconeri sono infatti riusciti a vincere. Lo hanno fatto alla Vaudoise Arena, dove hanno sorpreso 2-5 il Losanna.
Bravi a partire subito con il piede giusto (nonostante una mezza imprecisione di Schlegel) e spinti anche da un paio di penalità dei padroni di casa, i ticinesi hanno firmato un primo tempo di grande sostanza. Sono stati bravi a impedire ai rivali di essere pericolosi davanti alla loro gabbia e, al 9’, con Innala sono passati a condurre. Hanno poi gestito senza problemi la reazione avversaria trovando anche il raddoppio con Zanetti, bravo a intervenire su una conclusione di Thomson poco prima della sirena.
Imprecisi, prevedibili, anche lenti, i leoni vodesi hanno subito il doppio colpo, cominciando il secondo periodo senza troppa verve. E per questo sono stati puniti. In superiorità numerica (sprecando anche 35” di 5 contro 3) si sono fatti beffare dall’ottimo Morini che, recuperato un disco e superato un rivale, si è involato verso Pasche e, con un tocco “in anticipo”, lo ha bucato in uscita. Il Losanna ha dato segni di vita 37” dopo quando, sempre nella stessa situazione speciale, con Simic è riuscito a sbloccarsi. Il punto non ha in ogni caso rilanciato i biancorossi, che anzi hanno piuttosto rischiato di subire una nuova rete del Lugano.
Rete che è arrivata puntuale all’inizio del terzo terzo, con Tanner che al 42’ ha indirizzato definitivamente la sfida. Spalle al muro, a quel punto i locali sono infatti stati costretti a tentare il tutto per tutto. Così facendo hanno però perso lucidità e misure in pista, finendo con il favorire l'azione difensiva dei bianconeri. Che hanno gestito con attenzione ogni situazione pericolosa, facendosi sorprendere solo al 59' da Suomela. Troppo tardi per preoccuparsi veramente. Tanto più che Innala, ancora lui, a 32" dalla sirena ha poi chiuso definitivamente i conti a porta vuota.
Presi i punti in palio e, con essi, risalita la classifica fino alla zona playin, il Lugano può ora preparare con maggior serenità la complicata sfida di venerdì, quando alla Cornèr Arena arriverà lo Zurigo primo della classe.
LOSANNA-LUGANO 2-5 (0-2, 1-1, 1-2)
Reti: 8’56” Innala 0-1; 19’09” Zanetti (Thomson) 0-2; 23’45” Morini 0-3; 24’22” Simic (Caggiula) 1-3; 41’46” Tanner (J.Peltonen) 1-4; 58’33” Suomela (Simic) 2-4; 59’28” Innala 2-5.
LOSANNA: Pasche; Baragano, Heldner; Sansonnens, Loeffel; Fiedler, Vouardoux; Haas; Oksanen, Suomela, Riat; Caggiula, Lazar, Rüegsegger; Zehnder, Fuchs, Simic; Fust, Bougro, Douay; Vidal.
LUGANO: Schlegel; Dahlström, Aebischer; J.Peltonen, Alatalo; Müller, Thomson; Cjunskis; Innala, Thürkauf, Bertaggia; Zanetti, Sanford, Fazzini; Tanner, Shore, Kupari; A.Peltonen, Morini, Olsson; Henry.
Penalità: Losanna 4x2'; Lugano 5x2'.
Note: Vaudoise Arena, 9’118 spettatori. Arbitri: Gerber, Fonselius, Meusy, Duc.
|PL
|Punti
|W
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Zurigo
|8
|23
|8
|0
|34
|18
|16
|2
|Ginevra
|10
|18
|6
|4
|30
|27
|3
|3
|Langnau
|9
|15
|5
|4
|34
|29
|5
|4
|Ambrì
|9
|14
|5
|4
|25
|30
|-5
|5
|Ajoie
|9
|14
|5
|4
|28
|27
|1
|6
|Friborgo
|9
|14
|5
|4
|27
|22
|5
|7
|Davos
|9
|13
|4
|5
|24
|24
|0
|8
|Lausanne HC
|10
|12
|4
|6
|30
|37
|-7
|9
|Lugano
|8
|11
|4
|4
|31
|28
|3
|10
|SC Rapperswil-Jona Lakers
|9
|11
|4
|5
|27
|35
|-8
|11
|Zugo
|6
|10
|3
|3
|22
|14
|8
|12
|Bienne
|8
|10
|3
|5
|27
|28
|-1
|13
|Berna
|7
|9
|2
|5
|21
|23
|-2
|14
|EHC Kloten
|9
|6
|2
|7
|18
|36
|-18