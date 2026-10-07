Lugano, eccoti l'osso duro Losanna

Dopo il rocambolesco rovescio di Porrentruy, i bianconeri devono cambiare registro in un campionato sempre più esigente, dove non sono ammesse distrazioni. O perlomeno non così tante come quelle che si sta concedendo il Lugano. Qual è il male che affligge la squadra di Mitell? Se è vero, come dice il coach, che in generale le prestazioni non sono neanche male, è altrettanto urgente correggere ciò che oggi non funziona: quei blackout inspiegabili e quelle difficoltà, anche minime, che la squadra non riesce a superare, finendo per sciogliersi come neve al sole. Con questo Lugano ne basta una per far crollare il piano partita disegnato da coach Mitell. E poi c'è un boxplay disastroso, il peggiore della Lega insieme a quello del Losanna, che non aiuta a sorreggere una squadra già fragile. Evitare le penalità sarebbe senza dubbio un primo passo importante.