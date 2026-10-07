Lugano, eccoti l'osso duro Losanna
I bianconeri saranno di scena a Losanna alla ricerca di una scossa dopo la rocambolesca sconfitta di Porrentruy e dopo aver subito tre ko negli ultimi quattro incontri.
LUGANO - Il Lugano è l'unica squadra di National League che fin qui non ha raccolto nemmeno un punto in trasferta, incassando tre sconfitte, nell'ordine a Kloten, Langnau e Ajoie. Che la maledizione possa interrompersi questa sera? Il popolo bianconero se lo augura, ma di fronte ci sarà un Losanna reduce da tre successi consecutivi fra le mura amiche.
Dopo il rocambolesco rovescio di Porrentruy, i bianconeri devono cambiare registro in un campionato sempre più esigente, dove non sono ammesse distrazioni. O perlomeno non così tante come quelle che si sta concedendo il Lugano. Qual è il male che affligge la squadra di Mitell? Se è vero, come dice il coach, che in generale le prestazioni non sono neanche male, è altrettanto urgente correggere ciò che oggi non funziona: quei blackout inspiegabili e quelle difficoltà, anche minime, che la squadra non riesce a superare, finendo per sciogliersi come neve al sole. Con questo Lugano ne basta una per far crollare il piano partita disegnato da coach Mitell. E poi c'è un boxplay disastroso, il peggiore della Lega insieme a quello del Losanna, che non aiuta a sorreggere una squadra già fragile. Evitare le penalità sarebbe senza dubbio un primo passo importante.
Sebbene non abbia colpe specifiche sui gol, e probabilmente oggi sia l'ultimo dei pensieri di Mitell, anche l'apporto di Niklas Schlegel deve finire giocoforza sotto la lente d'ingrandimento. Con appena l'83,72% di parate, l'ex Zurigo è attualmente il peggior portiere del campionato. Mai come in questi casi, per venir fuori da un momento complicato, serve un estremo difensore capace di tenerti a galla da solo nei momenti di difficoltà. E, ad oggi, il Lugano non può contare su questo "lusso".
La settimana di Fazzini e compagni proseguirà poi con la sfida interna contro il fin qui inarrestabile Zurigo (venerdì) e con la trasferta a Bienne (sabato).