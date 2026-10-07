Piccola rivoluzione per i weekend di gara dal 2027

Finora un'unica sessione di qualifiche, il sabato mattina, determinava le griglie di partenza sia della sprint sia del Gran Premio. Dal 2027, invece, il venerdì prevede due sessioni di prove libere, rispettivamente di 45 e 30 minuti. La giornata si concluderà poi con 15 minuti di qualifiche che definiranno la griglia della sprint.