Piccola rivoluzione per i weekend di gara dal 2027
Dalla prossima stagione, la MotoGP modificherà i suoi weekend con qualifiche distinte per la gara sprint e per il Gran Premio.
MADRID - I weekend di MotoGP cambieranno a partire dalla prossima stagione, con l'introduzione di una sessione di qualifiche separata per le gare sprint.
Finora un'unica sessione di qualifiche, il sabato mattina, determinava le griglie di partenza sia della sprint sia del Gran Premio. Dal 2027, invece, il venerdì prevede due sessioni di prove libere, rispettivamente di 45 e 30 minuti. La giornata si concluderà poi con 15 minuti di qualifiche che definiranno la griglia della sprint.
Il sabato mattina si partirà con una terza sessione di prove libere di 20 minuti, seguita dalle qualifiche per il Gran Premio della domenica.
Le qualifiche resteranno divise in due fasi: nella prima (Q1) saranno impegnati tutti i piloti, mentre nella seconda (Q2) i 12 migliori si contenderanno la pole position per il Gran Premio. Il sabato si concluderà con la gara sprint, offrendo ai fan «il perfetto crescendo del sabato», come comunicato dalla MotoGP.