Chiedi aiuto alla Posta? L'assistenza finisce sullo scontrino

La Posta chiarisce: «Chi utilizza autonomamente la stampante dei clienti paga esclusivamente il costo per la stampa o la copia. Le nostre stampanti clienti sono concepite per l’uso autonomo e sono quindi facili da utilizzare. Tuttavia, se un cliente necessita di assistenza individuale da parte dei collaboratori o se il personale della filiale si fa carico del processo di stampa, è possibile fatturare questi costi aggiuntivi per il servizio».

C'è però un'eccezione importante: se a fare i capricci è la macchina, e non chi la usa, l'aiuto non si paga. «Naturalmente non vengono addebitati costi aggiuntivi qualora domande o difficoltà siano causate da un guasto tecnico o da un malfunzionamento dell’apparecchio.