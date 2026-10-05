Cerca e trova immobili
Segnalaci
RUSSIA

«La 28enne non è morta di peste: nessun incidente in laboratorio». Ma scattano le quarantene

Le autorità russe escludono il coinvolgimento di agenti patogeni della peste nel decesso della giovane ricercatrice in Siberia. In Svizzera negli ultimi 30 anni nessun caso.
«La 28enne non è morta di peste: nessun incidente in laboratorio». Ma scattano le quarantene
Deposit
Fonte Sda Dpa
di Redazione
«La 28enne non è morta di peste: nessun incidente in laboratorio». Ma scattano le quarantene
Le autorità russe escludono il coinvolgimento di agenti patogeni della peste nel decesso della giovane ricercatrice in Siberia. In Svizzera negli ultimi 30 anni nessun caso.

IRKUTSK - La morte di una collaboratrice di laboratorio in Siberia non è riconducibile, secondo le autorità russe, all'agente patogeno della peste. La 28enne, che lavorava presso un istituto per la lotta contro la malattia, è deceduta a causa di una «polmonite di origine sconosciuta».

Lo ha comunicato Rospotrebnadsor, l'autorità russa competente per la lotta alle epidemie, come riferisce l'agenzia di stampa Interfax.

Nei campioni prelevati dalla paziente non sono stati rilevati microrganismi «collegati alla sua attività professionale». La donna era morta venerdì scorso nell'ospedale distrettuale di Schelechow, vicino a Irkutsk, in Siberia.

Smentite le notizie su un incidente di laboratorio
Secondo Rospotrebnadsor, le indagini hanno escluso che si sia verificato un incidente di laboratorio nell'istituto di Irkutsk. In precedenza erano circolate notizie non confermate secondo cui la donna avrebbe potuto contrarre la peste polmonare dopo aver fatto cadere accidentalmente una provetta.

La situazione igienico-epidemiologica nella regione di Irkutsk e nelle città di Irkutsk e Schelechow è stabile, ha comunicato l'autorità, precisando che è stato attuato un «pacchetto di misure». Secondo il canale Telegram «Ljudi Bajkala», a Irkutsk sono stati posti in quarantena due ospedali generali e una clinica pediatrica. Stando alle notizie locali, anche il personale dell'istituto è stato posto in quarantena sul posto di lavoro. Non sono state registrate ulteriori infezioni.

Peste polmonare letale senza trattamento tempestivo
La peste polmonare è una forma grave della malattia causata dal batterio Yersinia pestis e può insorgere quando l'infezione si diffonde ai polmoni. È curabile con antibiotici, se la terapia viene iniziata precocemente.

In Svizzera, secondo l'Ufficio federale della sanità pubblica, negli ultimi 30 anni non si sono più verificati casi di peste. A livello mondiale, l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) registra circa 1000-3000 casi all'anno, per lo più sotto forma di piccole epidemie localizzate.

Dagli Usa, la Casa Bianca monitora la situazione
La Casa Bianca starebbe però monitorando le notizie relative al sospetto caso di peste in Russia e le conseguenti misure di quarantena adottate. Lo riporta Axios citando alcune fonti.

L'allerta alla Casa Bianca è scattata dopo il decesso di Daria Shipilova che lavorava in un centro di ricerca contro la peste nella regione russa di Irkutsk.

Shilipova è morta dopo essere stata ricoverata in ospedale. Le autorità non hanno confermato il motivo del decesso ma dopo la scomparsa di Shipilova almeno 200 persone che erano state in contatto con lei e diverse strutture nell'area in cui lavorava sono state messe in quarantena.

Le misure di contenimento
Quanto alle misure di contenimento, «in seguito alla notizia del caso, è stato organizzato e attuato con urgenza e in modo completo un complesso di misure antiepidemiche, in conformità con la normativa sanitaria; tra le altre cose, è stata individuata la più ampia cerchia possibile di persone entrate in contatto con la donna malata ed è stato predisposto un monitoraggio medico ospedaliero con esami di laboratorio quotidiani. Sono stati riscontrati due casi di Covid-19 e due casi di infezione da rinovirus, mentre non sono stati rilevati agenti patogeni di altre malattie infettive», aveva affermato ieri il Rospotrebnadzor. «In nessuna delle persone venute a contatto con la paziente sono state riscontrate alterazioni dello stato di salute riconducibili a patologie infettive».

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
epidemielaboratoriopestequarantenasiberia
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
«Il terreno si muove sotto i palazzi»: 17 famiglie devono lasciare casa
LIVE
VAUD
2 gior
1
37

«Il terreno si muove sotto i palazzi»: 17 famiglie devono lasciare casa

Scontro auto-camion sull'A2, interviene la Rega
LIVE
COLDRERIO
2 gior

Scontro auto-camion sull'A2, interviene la Rega

Dalle cene con champagne ai rapporti sessuali con le allieve
LIVE
CANTONE
2 gior

Dalle cene con champagne ai rapporti sessuali con le allieve

Auto rubata ad aprile in Svizzera ritrovata grazie al GPS. Era in Italia
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
1 gior
13
38

Auto rubata ad aprile in Svizzera ritrovata grazie al GPS. Era in Italia

Incidente sull'A2 a Coldrerio, morto il passeggero 73enne
LIVE
COLDRERIO
2 gior

Incidente sull'A2 a Coldrerio, morto il passeggero 73enne

Incidente sull'A2, 73enne in pericolo di morte
LIVE
COLDRERIO
2 gior

Incidente sull'A2, 73enne in pericolo di morte

Lascia il lavoro per salvare cani: «C’è chi li regala a Natale e poi non li vuole più»
LIVE
ALTO MALCANTONE
1 gior
31
217

Lascia il lavoro per salvare cani: «C’è chi li regala a Natale e poi non li vuole più»

«Queste palestre low cost ci stanno uccidendo»
LIVE
CANTONE
2 gior
41
62

«Queste palestre low cost ci stanno uccidendo»

Furto con scasso in un garage di Noranco: in manette tre 20enni
LIVE
PAMBIO-NORANCO
2 gior
32
57

Furto con scasso in un garage di Noranco: in manette tre 20enni

«La mia salute non c'entra nulla»
LIVE
SVIZZERA
3 gior
52
81

«La mia salute non c'entra nulla»

«Ho bruciato 30mila franchi in pochi secondi»
LIVE
SVIZZERA
12 ore
15
26

«Ho bruciato 30mila franchi in pochi secondi»

Una Dana colpisce Bilbao: la testimonianza di un ticinese
LIVE
SPAGNA / CANTONE
1 gior
2
14

Una Dana colpisce Bilbao: la testimonianza di un ticinese

Ferrari, Rolex e 346mila euro in contanti sequestrati a un ristoratore del Verbano
LIVE
ITALIA
1 gior
20
28

Ferrari, Rolex e 346mila euro in contanti sequestrati a un ristoratore del Verbano

Un giorno che cambia la vita
LIVE
CANTONE
1 gior
10

Un giorno che cambia la vita

«La giornata è finita in un incubo»: l’autista del pullman è tornato a Zernez
LIVE
GRIGIONI
16 ore

«La giornata è finita in un incubo»: l’autista del pullman è tornato a Zernez

L'auto si ribalta nello svincolo dell'A2: donna ferita
LIVE
CAMORINO
18 ore
4
26

L'auto si ribalta nello svincolo dell'A2: donna ferita

Frontalieri e secondo pilastro: la Svizzera non rimborsa più l’imposta alla fonte
LIVE
VALUTE E FRONTIERE
3 gior

Frontalieri e secondo pilastro: la Svizzera non rimborsa più l’imposta alla fonte

Mendrisio nel caos dopo l'incidente sulla A2: «Qui è tutto fermo»
LIVE
TRAFFICO
2 gior
10
36

Mendrisio nel caos dopo l'incidente sulla A2: «Qui è tutto fermo»

«Il nostro unico pensiero era salvare i bambini»
LIVE
SVIZZERA/ITALIA
23 ore
6
19

«Il nostro unico pensiero era salvare i bambini»

Revocato l'avviso di scomparsa per la 41enne
LIVE
SERRAVALLE
20 ore
2
35

Revocato l'avviso di scomparsa per la 41enne

Ottanta pecore precipitano da una parete rocciosa
LIVE
GRIGIONI
2 gior
12
49

Ottanta pecore precipitano da una parete rocciosa

Arriva l'uomo che guarisce tutte le malattie: il video
LIVE
GRONO
3 gior

Arriva l'uomo che guarisce tutte le malattie: il video

Nel traffico di una serata da dimenticare, un furgone prende fuoco all'improvviso
LIVE
MELIDE
2 gior
6
19

Nel traffico di una serata da dimenticare, un furgone prende fuoco all'improvviso

«Sono in carenza beni. Ma non significa che non meriti una casa»
LIVE
MASSAGNO
3 gior
49
49

«Sono in carenza beni. Ma non significa che non meriti una casa»

Strade sommerse, auto trascinate in mare e un morto: «È davvero spaventoso»
LIVE
CRETA
3 gior
13

Strade sommerse, auto trascinate in mare e un morto: «È davvero spaventoso»

Dall'ossessione per la coda del Gottardo alla creazione di un'app
LIVE
SAN GOTTARDO
2 gior
30
33

Dall'ossessione per la coda del Gottardo alla creazione di un'app

Diesel a 1,31 franchi ed è subito caos
LIVE
LUCERNA
20 ore
12
57

Diesel a 1,31 franchi ed è subito caos

C'è Gianni Morandi e si festeggia l'autunno
LIVE
AGENDONE
3 gior
15

C'è Gianni Morandi e si festeggia l'autunno

Chiedi aiuto alla Posta? L'assistenza finisce sullo scontrino
LIVE
CANTONE
4 ore
33
111

Chiedi aiuto alla Posta? L'assistenza finisce sullo scontrino

Scontro tra auto e bus in Corso Elvezia
LIVE
LUGANO
21 ore
4
27

Scontro tra auto e bus in Corso Elvezia

Trattamento stazionario per il 25enne matricida
LIVE
BELLINZONA
2 gior

Trattamento stazionario per il 25enne matricida

Goggia distrutta da due virus
LIVE
SCI ALPINO
13 ore
6
32

Goggia distrutta da due virus

Occhio all’acceleratore, il piede pesante si paga
LIVE
CANTONE
2 gior
19

Occhio all’acceleratore, il piede pesante si paga

Ecco tre aziende ticinesi tra le migliori Startup della Svizzera
LIVE
LUGANO
4 ore
12

Ecco tre aziende ticinesi tra le migliori Startup della Svizzera

L'Oman aveva vietato il volo al co-pilota della FlyDubai
LIVE
MEDIO ORIENTE
2 gior
2
13

L'Oman aveva vietato il volo al co-pilota della FlyDubai

Irlanda-Israele, la conferenza stampa finisce nel caos
LIVE
NATIONS LEAGUE
1 gior
11
41

Irlanda-Israele, la conferenza stampa finisce nel caos

L'addio di Wawrinka apre importanti scenari a Sinner
LIVE
TENNIS
2 gior
3
7

L'addio di Wawrinka apre importanti scenari a Sinner

L'Ambrì ringhia, si blinda e sbanca la tana del Dragone
LIVE
HCAP
1 gior
5
71

L'Ambrì ringhia, si blinda e sbanca la tana del Dragone

Chiamate indesiderate, già 148 milioni quelle trattate in Svizzera
LIVE
SVIZZERA
2 gior
3
6

Chiamate indesiderate, già 148 milioni quelle trattate in Svizzera

Chiude il Bar Laura. «Un mix di ragioni, nessuna polemica»
LIVE
LUGANO
3 gior
51
100

Chiude il Bar Laura. «Un mix di ragioni, nessuna polemica»

Da Mirante a Savoia: la squadra di Avanti con Ticino&Lavoro per il Governo
LIVE
CANTONE
1 gior
56
140

Da Mirante a Savoia: la squadra di Avanti con Ticino&Lavoro per il Governo

Jacques Moretti dovrà sottoporsi a una perizia psichiatrica
LIVE
VALLESE
1 gior
44
95

Jacques Moretti dovrà sottoporsi a una perizia psichiatrica

Dopo Lugano, anche la Corte di Londra dà ragione al broker dei vip
LIVE
LUGANO/LONDRA
2 gior
11

Dopo Lugano, anche la Corte di Londra dà ragione al broker dei vip

La Svizzera giocherà su un terreno in condizioni deplorevoli: «Non è una novità»
LIVE
NAZIONALE
2 gior
9
16

La Svizzera giocherà su un terreno in condizioni deplorevoli: «Non è una novità»

Skoda richiama 1,7 milioni di auto: possibile problema allo sterzo
LIVE
MONDO
2 gior
1
4

Skoda richiama 1,7 milioni di auto: possibile problema allo sterzo

Ambrì addio, Diego Kostner si trasferisce a Milano
LIVE
HCAP
1 gior
27
51

Ambrì addio, Diego Kostner si trasferisce a Milano

Il giorno che segnò per sempre la Guardia Svizzera 500 anni dopo
LIVE
CITTÀ DEL VATICANO/SVIZZERA
1 gior
5
16

Il giorno che segnò per sempre la Guardia Svizzera 500 anni dopo

Constantin esagera: nel nuovo stadio del Sion spuntano anche le montagne russe
LIVE
SION
1 gior
77
41

Constantin esagera: nel nuovo stadio del Sion spuntano anche le montagne russe

ULTIME NOTIZIE DAL MONDO
Incendio sul Garda, la famiglia svizzera ha lasciato l'ospedale
LIVE
ITALIA
15 min

Incendio sul Garda, la famiglia svizzera ha lasciato l'ospedale

L'ex principe Andrea fa causa alla polizia sull'indagine Epstein
LIVE
REGNO UNITO
55 min

L'ex principe Andrea fa causa alla polizia sull'indagine Epstein

Sánchez annuncia elezioni anticipate
LIVE
SPAGNA
1 ora
8

Sánchez annuncia elezioni anticipate

«È dovere di Israele indagare sul 7 ottobre»
LIVE
MEDIO ORIENTE
2 ore
14

«È dovere di Israele indagare sul 7 ottobre»

«Dopo 19 anni Chiara ha il diritto di riposare in pace»
LIVE
DELITTO DI GARLASCO
3 ore
1
22

«Dopo 19 anni Chiara ha il diritto di riposare in pace»

Doppio attacco russo su Kharkiv con missili Banderol: un morto
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
3 ore
36

Doppio attacco russo su Kharkiv con missili Banderol: un morto

Brasile al ballottaggio, Flávio Bolsonaro parte in vantaggio su Lula
LIVE
BRASILE
4 ore
6
11

Brasile al ballottaggio, Flávio Bolsonaro parte in vantaggio su Lula

«Il copilota voleva far schiantare l'aereo sull'aeroporto di Tel Aviv»
LIVE
MEDIO ORIENTE
15 ore
7
36

«Il copilota voleva far schiantare l'aereo sull'aeroporto di Tel Aviv»

Nuovo incidente all'Oktoberfest (che chiude con il record)
LIVE
GERMANIA
18 ore
7

Nuovo incidente all'Oktoberfest (che chiude con il record)

È tempo di Nobel
LIVE
MONDO
19 ore
5
9

È tempo di Nobel