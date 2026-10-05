«La 28enne non è morta di peste: nessun incidente in laboratorio». Ma scattano le quarantene

La situazione igienico-epidemiologica nella regione di Irkutsk e nelle città di Irkutsk e Schelechow è stabile, ha comunicato l'autorità, precisando che è stato attuato un «pacchetto di misure». Secondo il canale Telegram «Ljudi Bajkala», a Irkutsk sono stati posti in quarantena due ospedali generali e una clinica pediatrica. Stando alle notizie locali, anche il personale dell'istituto è stato posto in quarantena sul posto di lavoro. Non sono state registrate ulteriori infezioni.