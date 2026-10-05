Un fortunato riceverà per 30 anni 22'222 franchi al mese

Il primo premio è stato vinto in uno degli otto paesi europei che offrono il gioco. In Svizzera, EuroDreams è gestito da Swisslos nella Svizzera tedesca e in Ticino, e dalla Loterie Romande nella Svizzera romanda.

Nel secondo premio, che si ottiene con sei numeri esatti senza il numero sogno, la vincita consiste in un pagamento mensile di 2222 franchi per cinque anni. L'estrazione si svolge ogni lunedì e giovedì.