Svizzera
Un fortunato riceverà per 30 anni 22'222 franchi al mese
Il biglietto vincente è stato giocato in uno degli otto Paesi europei nei quali è disponibile EuroDreams.
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Fonte Sda
Un fortunato riceverà per 30 anni 22'222 franchi al mese
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Un fortunato riceverà per 30 anni 22'222 franchi al mese
Il biglietto vincente è stato giocato in uno degli otto Paesi europei nei quali è disponibile EuroDreams.
Un fortunato riceverà per 30 anni 22'222 franchi al mese
Il biglietto vincente è stato giocato in uno degli otto Paesi europei nei quali è disponibile EuroDreams.
BERNA - Un fortunato ha vinto il primo premio all'estrazione di EuroDreams di lunedì. Il vincitore (o la vincitrice) riceverà per 30 anni un pagamento mensile di 22'222 franchi. I numeri vincenti erano 3, 6, 16, 24, 29 e 40, oltre al numero "sogno" 2, come comunicato da Swisslos.
Il primo premio è stato vinto in uno degli otto paesi europei che offrono il gioco. In Svizzera, EuroDreams è gestito da Swisslos nella Svizzera tedesca e in Ticino, e dalla Loterie Romande nella Svizzera romanda.
Nel secondo premio, che si ottiene con sei numeri esatti senza il numero sogno, la vincita consiste in un pagamento mensile di 2222 franchi per cinque anni. L'estrazione si svolge ogni lunedì e giovedì.
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