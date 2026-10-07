Alessandro Romano è già richiestissimo
Il 20enne centrocampista potrebbe approdare in un grande club nel corso dell'estate prossima
Il 20enne centrocampista potrebbe approdare in un grande club nel corso dell'estate prossima
TORINO - È un periodo decisamente intenso per Alessandro Romano. Prima il gran gol alla 1a giornata contro il Parma, poi la tanto chiacchierata scelta in favore dell'Italia - con la quale ha esordito durante la lunga pausa appena conclusa - e adesso le voci di mercato che lo accostano già ai grandi club.
Secondo la stampa italiana, sarebbe soprattutto la Juve a studiare una mossa per prelevare il centrocampista italo-svizzero dal Cagliari, che aveva speso 6,5 milioni per portarlo da Roma in Sardegna. Le prime stime indicano che per il 20enne serviranno almeno 20-25 milioni, anche se potrebbe scatenarsi una sorta di asta, visto l'interesse manifestato anche dall'Inter (ci sarebbe anche il Milan sullo sfondo).
Dopo un esordio opaco in nazionale nella sfida contro il Belgio, Romano ha impressionato l'Italia per personalità e carattere nell'incontro di lunedì contro la Turchia, firmando anche un assist.