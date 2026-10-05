La Turchia cade anche a Bologna, un assist per Romano
Gli azzurri hanno sconfitto 3-1 la Turchia, in rete Scamacca, Calafiori e Pio Esposito
Gli azzurri hanno sconfitto 3-1 la Turchia, in rete Scamacca, Calafiori e Pio Esposito
BOLOGNA - Nel suo quarto e ultimo appuntamento di questa lunga pausa dedicata alle nazionali, l'Italia ha sconfitto 3-1 la Turchia di Vincenzo Montella.
A Bologna, con Alessandro Romano tornato nell'undici titolare di Roberto Mancini, gli azzurri hanno chiuso il primo tempo in vantaggio grazie a Scamacca, a segno con una bella conclusione dopo aver fallito un colpo di testa.
All'ora di gioco gli ospiti hanno pareggiato con Simsir, che a porta praticamente vuota ha punito Donnarumma dopo uno splendido assist di tacco di Elmali. Pochi minuti più tardi Calafiori ha riportato avanti gli azzurri con un bel colpo di testa su punizione di Barella. A chiudere la sfida ci ha infine pensato Pio Esposito, bravo a metterci il piedone dopo una conclusione di Romano.
Con questo risultato e il contemporaneo 4-1 della Francia sul Belgio, l'Italia è salita al secondo posto nel girone con 7 punti, tre in meno della selezione di Zidane e uno in più di Lukaku e compagni. La deludente Turchia resta invece ferma a zero.
Nell'incontro del Saint-Denis, i francesi si sono "svegliati" nell'ultimo quarto d'ora, capovolgendo il gol iniziale di Lukebakio grazie alle reti di Doué e Cherki e la doppietta di Olise.