Cerca e trova immobili
Segnalaci
NATIONS LEAGUE

La Turchia cade anche a Bologna, un assist per Romano

Gli azzurri hanno sconfitto 3-1 la Turchia, in rete Scamacca, Calafiori e Pio Esposito
La Turchia cade anche a Bologna, un assist per Romano
IMAGO / BSR Agency
di Fabrizio BerettaGiornalista
La Turchia cade anche a Bologna, un assist per Romano
Gli azzurri hanno sconfitto 3-1 la Turchia, in rete Scamacca, Calafiori e Pio Esposito
CALCIO: Risultati e classifiche

BOLOGNA - Nel suo quarto e ultimo appuntamento di questa lunga pausa dedicata alle nazionali, l'Italia ha sconfitto 3-1 la Turchia di Vincenzo Montella.

A Bologna, con Alessandro Romano tornato nell'undici titolare di Roberto Mancini, gli azzurri hanno chiuso il primo tempo in vantaggio grazie a Scamacca, a segno con una bella conclusione dopo aver fallito un colpo di testa.

All'ora di gioco gli ospiti hanno pareggiato con Simsir, che a porta praticamente vuota ha punito Donnarumma dopo uno splendido assist di tacco di Elmali. Pochi minuti più tardi Calafiori ha riportato avanti gli azzurri con un bel colpo di testa su punizione di Barella. A chiudere la sfida ci ha infine pensato Pio Esposito, bravo a metterci il piedone dopo una conclusione di Romano.

Con questo risultato e il contemporaneo 4-1 della Francia sul Belgio, l'Italia è salita al secondo posto nel girone con 7 punti, tre in meno della selezione di Zidane e uno in più di Lukaku e compagni. La deludente Turchia resta invece ferma a zero.

Nell'incontro del Saint-Denis, i francesi si sono "svegliati" nell'ultimo quarto d'ora, capovolgendo il gol iniziale di Lukebakio grazie alle reti di Doué e Cherki e la doppietta di Olise.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
calcioitaliamancininazionaliscamaccaturchia
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
«Il terreno si muove sotto i palazzi»: 17 famiglie devono lasciare casa
LIVE
VAUD
3 gior
3
40

«Il terreno si muove sotto i palazzi»: 17 famiglie devono lasciare casa

Accoltellamento in stazione: «C'era sangue ovunque»
LIVE
BIASCA
7 ore

Accoltellamento in stazione: «C'era sangue ovunque»

È morto Marco Blaser
LIVE
CANTONE
9 ore

È morto Marco Blaser

Dalle cene con champagne ai rapporti sessuali con le allieve
LIVE
CANTONE
2 gior

Dalle cene con champagne ai rapporti sessuali con le allieve

Biasca, 21enne gravemente ferito: la sua vita è in pericolo
LIVE
BIASCA
6 ore

Biasca, 21enne gravemente ferito: la sua vita è in pericolo

Auto rubata ad aprile in Svizzera ritrovata grazie al GPS. Era in Italia
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
2 gior
13
36

Auto rubata ad aprile in Svizzera ritrovata grazie al GPS. Era in Italia

«Ho bruciato 30mila franchi in pochi secondi»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
19
33

«Ho bruciato 30mila franchi in pochi secondi»

È riuscito a fare i nomi di chi lo ha accoltellato
LIVE
BIASCA
5 ore

È riuscito a fare i nomi di chi lo ha accoltellato

Incidente sull'A2 a Coldrerio, morto il passeggero 73enne
LIVE
COLDRERIO
2 gior

Incidente sull'A2 a Coldrerio, morto il passeggero 73enne

Lascia il lavoro per salvare cani: «C’è chi li regala a Natale e poi non li vuole più»
LIVE
ALTO MALCANTONE
1 gior
34
221

Lascia il lavoro per salvare cani: «C’è chi li regala a Natale e poi non li vuole più»

«Queste palestre low cost ci stanno uccidendo»
LIVE
CANTONE
2 gior
41
61

«Queste palestre low cost ci stanno uccidendo»

Subito scintille, a Pronzini spengono il microfono
LIVE
CANTONE
8 ore
72
181

Subito scintille, a Pronzini spengono il microfono

Una Dana colpisce Bilbao: la testimonianza di un ticinese
LIVE
SPAGNA / CANTONE
1 gior
2
14

Una Dana colpisce Bilbao: la testimonianza di un ticinese

Villa Principe Leopoldo chiude per lavori e lascia a casa 76 persone
LIVE
COLLINA D'ORO
12 ore
48
86

Villa Principe Leopoldo chiude per lavori e lascia a casa 76 persone

Ferrari, Rolex e 346mila euro in contanti sequestrati a un ristoratore del Verbano
LIVE
ITALIA
2 gior
20
26

Ferrari, Rolex e 346mila euro in contanti sequestrati a un ristoratore del Verbano

Oltre 240mila euro in contanti, tra i bagagli e nella borsa della spesa
LIVE
CONFINE
15 ore
10
28

Oltre 240mila euro in contanti, tra i bagagli e nella borsa della spesa

Un giorno che cambia la vita
LIVE
CANTONE
1 gior
11

Un giorno che cambia la vita

«La giornata è finita in un incubo»: l’autista del pullman è tornato a Zernez
LIVE
GRIGIONI
1 gior

«La giornata è finita in un incubo»: l’autista del pullman è tornato a Zernez

L'auto si ribalta nello svincolo dell'A2: donna ferita
LIVE
CAMORINO
1 gior
4
27

L'auto si ribalta nello svincolo dell'A2: donna ferita

Chiedi aiuto alla Posta? L'assistenza finisce sullo scontrino
LIVE
CANTONE
16 ore
40
164

Chiedi aiuto alla Posta? L'assistenza finisce sullo scontrino

«Il nostro unico pensiero era salvare i bambini»
LIVE
SVIZZERA/ITALIA
1 gior
8
20

«Il nostro unico pensiero era salvare i bambini»

Revocato l'avviso di scomparsa per la 41enne
LIVE
SERRAVALLE
1 gior
2
35

Revocato l'avviso di scomparsa per la 41enne

Diesel a 1,31 franchi ed è subito caos
LIVE
LUCERNA
1 gior
12
57

Diesel a 1,31 franchi ed è subito caos

Ecco tre aziende ticinesi tra le migliori Startup della Svizzera
LIVE
LUGANO
16 ore
11

Ecco tre aziende ticinesi tra le migliori Startup della Svizzera

Bimba grave dopo l'incidente in slittino. Il responsabile non si trova
LIVE
BASILEA CAMPAGNA
14 ore
1
20

Bimba grave dopo l'incidente in slittino. Il responsabile non si trova

Goggia distrutta da due virus
LIVE
SCI ALPINO
1 gior
7
36

Goggia distrutta da due virus

Incidente sull'A2, 73enne in pericolo di morte
LIVE
COLDRERIO
3 gior

Incidente sull'A2, 73enne in pericolo di morte

Pellet che "scotta": «Meglio acquistare ora»
LIVE
CANTONE
16 ore
11
19

Pellet che "scotta": «Meglio acquistare ora»

Scontro tra auto e bus in Corso Elvezia
LIVE
LUGANO
1 gior
4
25

Scontro tra auto e bus in Corso Elvezia

Nuovo incidente all'Oktoberfest (che chiude con il record)
LIVE
GERMANIA
1 gior
6

Nuovo incidente all'Oktoberfest (che chiude con il record)

Irlanda-Israele, la conferenza stampa finisce nel caos
LIVE
NATIONS LEAGUE
2 gior
14
40

Irlanda-Israele, la conferenza stampa finisce nel caos

L'Oman aveva vietato il volo al co-pilota della FlyDubai
LIVE
MEDIO ORIENTE
2 gior
2
13

L'Oman aveva vietato il volo al co-pilota della FlyDubai

L'Ambrì ringhia, si blinda e sbanca la tana del Dragone
LIVE
HCAP
2 gior
5
71

L'Ambrì ringhia, si blinda e sbanca la tana del Dragone

Accolto il reclamo, Dadò dovrà rispondere (anche) di denuncia mendace
LIVE
CANTONE
7 ore
15
55

Accolto il reclamo, Dadò dovrà rispondere (anche) di denuncia mendace

Chiamate indesiderate, già 148 milioni quelle trattate in Svizzera
LIVE
SVIZZERA
2 gior
3
6

Chiamate indesiderate, già 148 milioni quelle trattate in Svizzera

Da Mirante a Savoia: la squadra di Avanti con Ticino&Lavoro per il Governo
LIVE
CANTONE
2 gior
56
139

Da Mirante a Savoia: la squadra di Avanti con Ticino&Lavoro per il Governo

Jacques Moretti dovrà sottoporsi a una perizia psichiatrica
LIVE
VALLESE
2 gior
47
92

Jacques Moretti dovrà sottoporsi a una perizia psichiatrica

Frontalieri e secondo pilastro: la Svizzera non rimborsa più l’imposta alla fonte
LIVE
VALUTE E FRONTIERE
3 gior

Frontalieri e secondo pilastro: la Svizzera non rimborsa più l’imposta alla fonte

Mendrisio nel caos dopo l'incidente sulla A2: «Qui è tutto fermo»
LIVE
TRAFFICO
3 gior
10
36

Mendrisio nel caos dopo l'incidente sulla A2: «Qui è tutto fermo»

«Io sono Giorgia Meloni»: appartiene solo a lei
LIVE
ITALIA
9 ore
6
56

«Io sono Giorgia Meloni»: appartiene solo a lei

Un avviso di pagamento da Pedemontana? Occhio alla possibile truffa
LIVE
CONFINE
10 ore
14
35

Un avviso di pagamento da Pedemontana? Occhio alla possibile truffa

Il giorno che segnò per sempre la Guardia Svizzera 500 anni dopo
LIVE
CITTÀ DEL VATICANO/SVIZZERA
1 gior
5
15

Il giorno che segnò per sempre la Guardia Svizzera 500 anni dopo

Ambrì addio, Diego Kostner si trasferisce a Milano
LIVE
HCAP
2 gior
27
50

Ambrì addio, Diego Kostner si trasferisce a Milano

Un quarto d'ora orrido e il Lugano affonda
LIVE
HCL
1 gior
43
82

Un quarto d'ora orrido e il Lugano affonda

Constantin esagera: nel nuovo stadio del Sion spuntano anche le montagne russe
LIVE
SION
2 gior
77
41

Constantin esagera: nel nuovo stadio del Sion spuntano anche le montagne russe

«Non avevo più gioia. Me ne pento»
LIVE
NAZIONALE FEMMINILE
1 gior
5

«Non avevo più gioia. Me ne pento»

Il caldo ha pesato sulla caccia: non è stato raggiunto il piano di abbattimento
LIVE
CANTONE
11 ore
17
57

Il caldo ha pesato sulla caccia: non è stato raggiunto il piano di abbattimento

«Dopo 19 anni Chiara ha il diritto di riposare in pace»
LIVE
DELITTO DI GARLASCO
15 ore
1
25

«Dopo 19 anni Chiara ha il diritto di riposare in pace»

ULTIME NOTIZIE SPORT
Hirscher può riprovarci: la FIS gli concede una wild card
LIVE
SCI ALPINO
3 ore
2
6

Hirscher può riprovarci: la FIS gli concede una wild card

Medvedev ferisce uno spettatore e viene squalificato, Djokovic "ringrazia"
LIVE
TENNIS
6 ore
4
13

Medvedev ferisce uno spettatore e viene squalificato, Djokovic "ringrazia"

Queste ragazze hanno riscritto la storia
LIVE
VOLLEY
8 ore
2

Queste ragazze hanno riscritto la storia

Xhaka, è il momento della verità
LIVE
NAZIONALE
8 ore
5
15

Xhaka, è il momento della verità

Pugno a tradimento: Colombo dovrà risarcire Bentancur con 12'000 franchi
LIVE
BELLINZONA
8 ore
20
46

Pugno a tradimento: Colombo dovrà risarcire Bentancur con 12'000 franchi

Questa ex promessa si ritira a soli 23 anni
LIVE
NATIONAL LEAGUE
9 ore
5

Questa ex promessa si ritira a soli 23 anni

Tutti insieme. Tutti per l'Ambrì
LIVE
HCAP
10 ore
1
43

Tutti insieme. Tutti per l'Ambrì

«La porta per Cristiano è sempre aperta»
LIVE
CALCIO
11 ore
11
14

«La porta per Cristiano è sempre aperta»

Blackout inspiegabili
LIVE
HCL - L'ANALISI
12 ore
11
19

Blackout inspiegabili

Filippo Colombo, l'oro sfugge per pochi centimetri
LIVE
MTB
15 ore
1
4

Filippo Colombo, l'oro sfugge per pochi centimetri