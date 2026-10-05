La Turchia cade anche a Bologna, un assist per Romano

All'ora di gioco gli ospiti hanno pareggiato con Simsir, che a porta praticamente vuota ha punito Donnarumma dopo uno splendido assist di tacco di Elmali. Pochi minuti più tardi Calafiori ha riportato avanti gli azzurri con un bel colpo di testa su punizione di Barella. A chiudere la sfida ci ha infine pensato Pio Esposito, bravo a metterci il piedone dopo una conclusione di Romano.

Con questo risultato e il contemporaneo 4-1 della Francia sul Belgio, l'Italia è salita al secondo posto nel girone con 7 punti, tre in meno della selezione di Zidane e uno in più di Lukaku e compagni. La deludente Turchia resta invece ferma a zero.