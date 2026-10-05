Pugno a Bentancur: Colombo condannato

Tradotto? Il giurista e politico è stato condannato alla pena pecuniaria (sospesa condizionalmente per due anni) di trenta aliquote da fr. 110.- per un totale di fr. 3’300.-, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie per fr. 1’600.- e a rifondere Bentancur e il suo legale con fr. 11’980 a titolo di indennità. Colombo, che può ancora godere del beneficio della sospensione condizionale della pena pecuniaria di venti aliquote giornaliere da fr. 160.- decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale, è inoltre stato formalmente ammonito.

Il “fatto”, culmine del bisticcio tra Bentancur, quando era patron dell’AC Bellinzona, e i “Boys”, che Colombo frequentava, si è verificato il 3 settembre 2024 durante una riunione del comitato dell’Associazione calcio Bellinzona. Incontro cominciato in maniera tranquilla (anche se non serena) e infiammatosi quando il discorso è caduto sugli striscioni di contestazione esposti dalla tifoseria. È stato a quel punto che il giurista - che in un primo momento ha negato fermamente di aver usato violenza - ha colpito il rappresentante del club calcistico. Contro Colombo si sono però mossi i testimoni, numerosi nell’ufficio di Piazza Simen dove si stava tenendo la riunione, e il referto medico del pronto soccorso, che ha certificato come il dirigente sudamericano avesse “una contusione allo zigomo sinistro con tumefazione ed ematoma, nonché dolore alla digitopressione attorno alla tumefazione, con conseguente incapacità lavorativa al 100%”.