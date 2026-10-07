Migliori sportivi ticinesi, ecco i 20 finalisti

LOCARNO - Da 51 candidati a 20 finalisti. Dopo quattro mesi di votazioni, il pubblico e una giuria hanno scelto gli sportivi che accederanno alla fase finale del concorso Migliori Sportivi Ticinesi 2026. Sarà possibile votarli su www.aiutosport.ch fino al 12 novembre, mentre i vincitori saranno svelati il 30 novembre al PalaCinema di Locarno.