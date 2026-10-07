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MIGLIORI SPORTIVI TICINESI

Migliori sportivi ticinesi, ecco i 20 finalisti

I vincitori verranno svelati il prossimo 30 novembre nella serata di premiazione al PalaCinema di Locarno.
Migliori sportivi ticinesi, ecco i 20 finalisti
Aiuto Sport Ticino
Fonte Aiuto Sport Ticino
elaborata da Redazione
Migliori sportivi ticinesi, ecco i 20 finalisti
I vincitori verranno svelati il prossimo 30 novembre nella serata di premiazione al PalaCinema di Locarno.
SPORT: Risultati e classifiche

LOCARNO - Da 51 candidati a 20 finalisti. Dopo quattro mesi di votazioni, il pubblico e una giuria hanno scelto gli sportivi che accederanno alla fase finale del concorso Migliori Sportivi Ticinesi 2026. Sarà possibile votarli su www.aiutosport.ch fino al 12 novembre, mentre i vincitori saranno svelati il 30 novembre al PalaCinema di Locarno.

Il concorso, organizzato dall'Associazione Aiuto Sport Ticino, ha raccolto da giugno a fine settembre oltre 62'000 voti. In ciascun periodo ogni persona poteva votare una sola volta, indicando sei preferenze. Il pubblico incide per il 50% sul risultato, mentre il restante 50% è affidato a una giuria composta da partner e giornalisti sportivi.

Alla fase finale si sono qualificati i primi dieci classificati al termine del secondo periodo di voto, sia nella categoria élite sia fra le giovani speranze.

Tra gli élite i finalisti sono Susan Bandecchi (tennis), Lena Bickel (ginnastica artistica), Claire Ghiringhelli (sport paralimpici - canottaggio), Iulia Izzo (scherma), Mattia Mauri (nuoto), Jonas Oliva (corsa in montagna/trail running), Murat Pelit (sport paralimpici - para-trap), Mattia Piffaretti (ginnastica artistica), Jason Solari (tiro) e Linda Zanetti (ciclismo).

Fra le giovani speranze sono invece in corsa Sébastien Brunner (triathlon), Michael Buckley (ginnastica artistica), Violante Giuntini (apena), Samuele Iaconi (triathlon), Elena Martinenghi (pattinaggio artistico), Emma Mecic (sport paralimpici - nuoto), Eric Huanca Quispe (atletica), Nathan Ranzoni (scherma), Soley Rusca (canottaggio) ed Enrico Sottile (nuoto).

Per partecipare all'ultima votazione occorre scegliere sei nominativi sul sito del concorso entro il 12 novembre. Ogni persona può votare una sola volta e gli eventuali doppioni non vengono registrati dal sistema elettronico.

La cerimonia finale, organizzata da RSI Sport, Presenting Partner dell'evento, è in programma lunedì 30 novembre 2026 al PalaCinema di Locarno.

Informazioni, classifica provvisoria e votazioni sono disponibili su www.aiutosport.ch.

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