Accolto il reclamo, Dadò dovrà rispondere (anche) di denuncia mendace

Il procedimento nei confronti del presidente del Centro era stato aperto nel novembre 2025 per denuncia mendace e falsa testimonianza. Al centro degli accertamenti vi erano le circostanze nelle quali Dadò aveva portato in Commissione giustizia e diritti alcune informazioni ricevute da quella che era stata presentata come una lettera anonima. Dadò aveva sostenuto di aver agito per tutelare la propria fonte.

Lettera nella quale erano contenute le fotografie che Mauro Ermani aveva inviato alla segretaria, all'epoca presunta vittima di mobbing.