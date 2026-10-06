Trovati resti umani: potrebbero essere dello svizzero scomparso nel 2025

Dell'uomo si erano perse le tracce il 23 giugno 2025. Le ultime informazioni disponibili sul 64enne alpinista svizzero lo localizzavano proprio nella zona della Valchiusella: l'uomo, che era partito dalla Germania per una traversata delle Alpi, aveva passato la notte in un agriturismo di Quincinetto. Le ricerche, durate alcuni giorni, avevano interessato un'area molto vasta e difficilmente raggiungibile.