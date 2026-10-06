Trovati resti umani: potrebbero essere dello svizzero scomparso nel 2025
Il ritrovamento in alta Valchiusella, nel Torinese, dove si erano perse le tracce di Jurg Muller
TRAVERSELLA - Potrebbero appartenere a Jurg Muller, escursionista svizzero scomparso oltre un anno fa, i resti umani ritrovati lunedì mattina in una zona impervia dell’alta Valchiusella, nel territorio di Traversella (città metropolitana di Torino).
Dell'uomo si erano perse le tracce il 23 giugno 2025. Le ultime informazioni disponibili sul 64enne alpinista svizzero lo localizzavano proprio nella zona della Valchiusella: l'uomo, che era partito dalla Germania per una traversata delle Alpi, aveva passato la notte in un agriturismo di Quincinetto. Le ricerche, durate alcuni giorni, avevano interessato un'area molto vasta e difficilmente raggiungibile.
Il rinvenimento, riferiscono i media locali, è avvenuto sopra borgata Succinto, tra Quincinetto e Traversella, a un'altitudine superiore ai 2000 metri sul livello del mare. L'operazione è stata resa possibile anche grazie all’intervento del Soccorso alpino della Guardia di finanza, che si è servito anche di un elicottero per raggiungere l’area. Insieme ai resti sono stati recuperati anche alcuni indumenti.
Il materiale ritrovato è stato consegnato agli esperti di Medicina legale e messo a disposizione della Procura di Ivrea, che ora dovrà eseguire gli accertamenti necessari per identificarne l’identità. Per ottenere la certezza che si tratti proprio di Muller bisognerà infatti attendere la controprova dei test.