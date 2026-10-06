Conquista un World Record, si licenzia e vola oltreoceano: «Inseguo il mio sogno»
Dal Magnifico Borgo all'Australia, sempre sulle tracce degli animali. Luca Bordoni, ex direttore di un parco zoologico e creator, fa le valigie per inseguire la sua passione dall'altra parte del mondo.
Dal Magnifico Borgo all'Australia, sempre sulle tracce degli animali. Luca Bordoni, ex direttore di un parco zoologico e creator, fa le valigie per inseguire la sua passione dall'altra parte del mondo.
SAVOSA - A 27 anni era già alla guida di un parco zoologico. Poi un World Record e, adesso, una scelta che cambia tutto: lasciare la Svizzera e partire per l’Australia. Luca Bordoni, alias Zookeeper_luca, racconta a TioTalk una passione per gli animali capace di portarlo sempre più lontano... letteralmente.
Da dove nasce la tua passione per gli animali?
«Già da bambino ero molto vivace e coraggioso. Andavo sempre nei boschi a cercare animali, sia di giorno sia di notte. Quando pioveva andavo negli stagni a cercare anfibi come rane, rospi e salamandre; quando c'era il sole cercavo rettili, lucertole e serpenti. Creavo anche piccoli habitat per insetti e altri animali e li osservavo per studiarli. Poi sono stato molto stimolato dai documentari, tra cui quelli di Steve Irwin sull'Australia».
A 27 anni sei diventato direttore del Tierpark di Bienne. Come ci sei arrivato?
«Già due anni fa stavo già programmando di partire per l'Australia. Proprio mentre cercavo di concretizzare il viaggio ho ricevuto la chiamata del direttore che mi ha preceduto, che mi ha chiesto di prendere il suo posto. All'inizio volevo dire di no, perché volevo inseguire il mio sogno australiano. Poi sono stato contattato da altri due direttori di parchi zoologici svizzeri che hanno cercato di convincermi. A quel punto ho pensato che forse, in quel momento della mia vita, fosse quello che dovevo fare. E ho accettato».
Poi è arrivato anche un World Record. Svelaci di che cosa si tratta
«Nel 2024 ho ottenuto il World Record come direttore di zoo più giovane al mondo: avevo 27 anni, 5 mesi e 18 giorni. Il precedente detentore era il mio mentore, il direttore del Bioparco di Ginevra: lui aveva ottenuto il record a 27 anni e 6 mesi. Quando mi sono confrontato con lui mi ha detto: “Cosa aspetti? Fallo”. All'inizio ho tenuto questo riconoscimento per me: volevo che, per una volta, fosse qualcosa soltanto mio».
Perché lasciare un ruolo così importante per partire per l'Australia?
«È stata una scelta davvero molto difficile. Amavo il mio lavoro, il team e gli animali. Ma mi sono reso conto che non facevo altro che lavorare: uscivo la mattina e tornavo la notte, non riuscivo più a fare sport o a vedere gli amici e avevo poco tempo per la famiglia. A un certo punto è tornata la voglia di Australia che avevo accantonato. Mi sono detto: “Ora o mai più. O seguo adesso i miei sogni o me ne pentirò per tutta la vita”».
Cosa ti aspetta adesso dall'altra parte del mondo?
«I primi quattro mesi sarò a Sydney. La mattina frequenterò una scuola di inglese e vorrei dedicare il pomeriggio alla subacquea, prendendo brevetti professionali. Voglio anche conoscere gli zoo australiani, capire i loro metodi di lavoro e i progetti di conservazione. E naturalmente spero di vedere in natura coccodrilli, echidna e ornitorinchi. Una parte del viaggio è organizzata, ma per il resto voglio farmi sorprendere».