Conquista un World Record, si licenzia e vola oltreoceano: «Inseguo il mio sogno»

A 27 anni sei diventato direttore del Tierpark di Bienne. Come ci sei arrivato?

«Già due anni fa stavo già programmando di partire per l'Australia. Proprio mentre cercavo di concretizzare il viaggio ho ricevuto la chiamata del direttore che mi ha preceduto, che mi ha chiesto di prendere il suo posto. All'inizio volevo dire di no, perché volevo inseguire il mio sogno australiano. Poi sono stato contattato da altri due direttori di parchi zoologici svizzeri che hanno cercato di convincermi. A quel punto ho pensato che forse, in quel momento della mia vita, fosse quello che dovevo fare. E ho accettato».

Poi è arrivato anche un World Record. Svelaci di che cosa si tratta

«Nel 2024 ho ottenuto il World Record come direttore di zoo più giovane al mondo: avevo 27 anni, 5 mesi e 18 giorni. Il precedente detentore era il mio mentore, il direttore del Bioparco di Ginevra: lui aveva ottenuto il record a 27 anni e 6 mesi. Quando mi sono confrontato con lui mi ha detto: “Cosa aspetti? Fallo”. All'inizio ho tenuto questo riconoscimento per me: volevo che, per una volta, fosse qualcosa soltanto mio».