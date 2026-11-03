Ian Genini: «La mia sostanza stupefacente legale tra musica, ironia e sogni»

Il musicista, che sul palco si esibirà come "one man band" – chitarra, pianoforte, loop station e voce, con due ospiti per un paio di brani –, è reduce da un anno particolarmente intenso. Nel 2026 ha pubblicato due album ("Povero uomo" e "Figli delle sigarette") e ha già portato dal vivo il proprio progetto in numerosi eventi, tra cui la Notte Bianca di Bellinzona. «Sono arrivati riscontri molto positivi dalle persone e ottima energia durante le serate. Essere da solo sul palco è più difficile, ma mi trovo bene così».

Quello della residenza non è il suo unico progetto: Genini partecipa anche a La Gustav, una piattaforma svizzera per artisti giovani attraverso la quale ha scoperto l'importanza delle residenze e ha approfondito il tema della preparazione di un live. «Vi innamorate del palco, è una "sostanza stupefacente legale"», dichiara, raccontando l'emozione di vedere il pubblico cantare i suoi pezzi appena usciti.