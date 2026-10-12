«Ho sentito un "crack". E da quel giorno non ho più potuto camminare»

«Non ho avuto il tempo di chiedermi: "Sarò una brava mamma anche in carrozzina?"»

E anche il secondo cruccio, quello relativo ai figli, riceve ben presto risposta.

«I medici mi avevano detto “è tutto da vedere”, ma Nora è arrivata come una bella sorpresa. Non ho neanche avuto il tempo di chiedermi se, in carrozzina, avrei potuto essere una buona mamma o meno...quando sono rimasta incinta mi sono detta “andrà tutto bene”. Certo non è stato sempre facile. Impiegavo molto tempo a svolgere operazioni semplici, ci voleva magari un intero pomeriggio per fare il bagnetto alla bambina...però alla fine filava tutto liscio».

L'instancabile 52enne si è poi spinta oltre il ruolo di lavoratrice e mamma, sensibilizzando le istituzioni rispetto alle problematiche legate alla disabilità e migliorando l’accessibilità degli spazi pubblici.