Antonelli diventa il più giovane campione del mondo di sempre

CITTÀ DEL MESSICO - Kimi Antonelli ce l'ha fatta: è campione del mondo. A Città del Messico, l'italiano ha chiuso al terzo posto, conquistando la certezza matematica del titolo e diventando, a 20 anni e 68 giorni, il più giovane campione del mondo nella storia della Formula 1. Il precedente record apparteneva a Sebastian Vettel, che nel 2010 conquistò il suo primo titolo a 23 anni e 134 giorni.