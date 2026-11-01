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FORMULA 1

Antonelli diventa il più giovane campione del mondo di sempre

All'italiano è bastato il terzo posto colto a Città del Messico in una gara vinta da Max Verstappen
Antonelli diventa il più giovane campione del mondo di sempre
IMAGO / PsnewZ
di Fabrizio BerettaGiornalista
Antonelli diventa il più giovane campione del mondo di sempre
All'italiano è bastato il terzo posto colto a Città del Messico in una gara vinta da Max Verstappen
SPORT: Risultati e classifiche

CITTÀ DEL MESSICO - Kimi Antonelli ce l'ha fatta: è campione del mondo. A Città del Messico, l'italiano ha chiuso al terzo posto, conquistando la certezza matematica del titolo e diventando, a 20 anni e 68 giorni, il più giovane campione del mondo nella storia della Formula 1. Il precedente record apparteneva a Sebastian Vettel, che nel 2010 conquistò il suo primo titolo a 23 anni e 134 giorni.

A 73 anni dal trionfo di Alberto Ascari, l'Italia torna dunque sul tetto della Formula 1 grazie al talento della Mercedes, atteso da un futuro radioso.

La vittoria della gara di Città del Messico è andata a Max Verstappen, al termine di una corsa interrotta per circa mezz'ora per consentire la riparazione delle barriere dopo un incidente di Bottas a 24 giri dalla conclusione. Sul secondo gradino del podio si è accomodato Lewis Hamilton (scattato dalla pole), mentre ai piedi dello stesso - dietro al neo campione del mondo - si è piazzata l'altra Ferrari di Charles Leclerc davanti a Lando Norris, che non è dunque riuscito a confermare il titolo vinto l'anno scorso. Seguono Russell, Piastri e Colapinto.

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