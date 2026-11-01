Young Boys sconfitto, ghiottissima occasione per il Lugano

Alla squadra di Seoane non sono bastate la doppietta di Essende (salito a 14 gol stagionali), capace di rispondere ai provvisori vantaggi di Keny su rigore ed Emmanuel, e la rete di Sanches, alla quale ha replicato Comenencia. A decidere la sfida sono stati i gol di Hodza all'82' e ancora Emmanuel nei recuperi, grazie alle quali i tigurini sono volati al quarto posto.