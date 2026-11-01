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Young Boys sconfitto, ghiottissima occasione per il Lugano
Bernesi sconfitti in casa dallo Zurigo per 5-3. I bianconeri voleranno a +9?
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Young Boys sconfitto, ghiottissima occasione per il Lugano
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Young Boys sconfitto, ghiottissima occasione per il Lugano
Bernesi sconfitti in casa dallo Zurigo per 5-3. I bianconeri voleranno a +9?
Primo ko stagionale per i gialloneri.
Young Boys sconfitto, ghiottissima occasione per il Lugano
Bernesi sconfitti in casa dallo Zurigo per 5-3. I bianconeri voleranno a +9?
Primo ko stagionale per i gialloneri.
Super League01.11.2026
Young Boys
3 - 5
Zurigo
Terminata
Giornata 12
Fine partita3 - 5
90+2'
Emmanuel Emmanuel
Assist: Selmin Hodza
3-5
90+1'
Mohamed Bangoura
Livano Comenencia
82'
Selmin Hodza
3-4
79'
Selmin Hodza
Kevin Spadanuda
Edin Etoski
Alvyn Sanches
76'
Lewin Blum
73'
Stefan Bukinac
Isaac Schmidt
71'
60'
Livano Comenencia
Assist: Doron Lichtenstein
3-3
Christian Fassnacht
Kaly Sene
59'
Sandro Lauper
Dominik Pech
59'
Alan Virginius
Bahereba Guirassy
59'
Intervallo
3-2
Alvyn Sanches
Assist: Kaly Sene
40'
37'
Leandro Schodler
35'
Philippe Keny
Cedric Zesiger
35'
2-2
Samuel Essende
Assist: Bahereba Guirassy
29'
25'
Emmanuel Emmanuel
Assist: Alexander Hack
1-2
1-1
Samuel Essende
Assist: Lewin Blum
22'
12'
Philippe Keny
Rigore
0-1
Calcio d'inizio
AllenatoreGerardo Seoane
Formazione di partenza
|13
|Dominik Pech 59'
|99
|Samuel Essende
|1
|Marvin Keller
|4
|Moritz Jenz
|22
|Isaac Schmidt 71'
|27
|Lewin Blum
|10
|Alvyn Sanches 76'
|8
|Armin Gigovic
|9
|Kaly Sene 59'
|12
|Bahereba Guirassy 59'
|15
|Cedric Zesiger
Sostituti
|16
|Christian Fassnacht 59'
|31
|Facinet Conte
|17
|Saidy Janko
|30
|Sandro Lauper 59'
|33
|Stefan Bukinac 71'
|5
|Gregory Wuethrich
|18
|Joel Mall
|7
|Alan Virginius 59'
|34
|Edin Etoski 76'
AllenatoreMarcel Koller
Formazione di partenza
|90' +1Livano Comenencia
|8
|Lindrit Kamberi
|2
|Emmanuel Emmanuel
|11
|Miguel Reichmuth
|38
|Alexander Hack
|42
|Doron Lichtenstein
|47
|Philippe Keny
|19
|79' Kevin Spadanuda
|17
|Sebastian Walker
|44
|Leandro Schodler
|21
|Silas Huber
|1
Sostituti
|Neil Volken
|43
|79' Selmin Hodza
|3
|Nevio Di Giusto
|14
|Daniel Ihendu
|48
|Heinz Lindner
|13
|90' +1Mohamed Bangoura
|18
|Mario Greco
|28
|Sekou Diawara
|39
|Din Ramic
|49
BERNA - Il pirotecnico 5-3 dello Zurigo a Berna contro lo Young Boys offre una grande occasione al Lugano, impegnato alle 16.30 contro il Basilea: portarsi a +9 sulla seconda in classifica.
Alla squadra di Seoane non sono bastate la doppietta di Essende (salito a 14 gol stagionali), capace di rispondere ai provvisori vantaggi di Keny su rigore ed Emmanuel, e la rete di Sanches, alla quale ha replicato Comenencia. A decidere la sfida sono stati i gol di Hodza all'82' e ancora Emmanuel nei recuperi, grazie alle quali i tigurini sono volati al quarto posto.
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Lugano
|11
|31
|10
|1
|0
|34
|9
|25
|2
|Young Boys
|11
|25
|7
|4
|0
|35
|18
|17
|3
|Sion
|12
|23
|7
|2
|3
|25
|18
|7
|4
|S.Gallo
|12
|19
|6
|1
|5
|19
|22
|-3
|5
|Zurigo
|11
|17
|5
|2
|4
|20
|23
|-3
|6
|Servette
|12
|16
|5
|1
|6
|17
|16
|1
|7
|Basilea
|11
|14
|4
|2
|5
|17
|20
|-3
|8
|Lucerna
|12
|13
|3
|4
|5
|19
|25
|-6
|9
|Vaduz
|12
|10
|3
|1
|8
|24
|25
|-1
|10
|Thun
|11
|10
|3
|1
|7
|19
|30
|-11
|11
|Grasshopper
|12
|10
|2
|4
|6
|15
|28
|-13
|12
|FC Lausanne-Sport
|11
|6
|1
|3
|7
|7
|17
|-10
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 01.11.2026 16:10
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