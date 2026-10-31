«Io diverso da Xhaka, deluso per il paragone fatto dalla federazione»

Embolo non si considera tuttavia il responsabile dell'eliminazione. Ha però ammesso come la sua espulsione abbia contribuito a infrangere il sogno della squadra. «Il sogno di vincere il titolo. Eravamo a due passi da esso». I compagni hanno cercato di consolarlo, ma la delusione è stata difficile da superare. «Tutti noi abbiamo lavorato quattro anni per quel momento, per andare avanti. Questo la gente lo capisce troppo poco».

«Mi sono vaccinato tre volte»

L'attaccante è poi tornato anche sull'affare Covid che ha portato alla sua temporanea esclusione dalla Nazionale. Una decisione dell'ASF che Embolo continua a non comprendere, soprattutto per il paragone con il caso di Granit Xhaka. «La novità era solo che c'era un decreto penale. Le circostanze reali erano già note da tempo». Il giocatore ha sottolineato inoltre una differenza: «Sono rimasto deluso che l'ASF abbia paragonato questi due casi. Non voglio trovare scuse. Ma sono vaccinato. Tre volte. Quindi è un caso completamente diverso rispetto a Granit». Embolo ha comunque riconosciuto il proprio errore e ha affermato di comprendere le pressioni sulla federazione, anche alla luce dei casi Fischer e Xhaka.