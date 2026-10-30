«Per quattro anni ho visto tutto nero»

Per quattro anni, Mathieu ha vissuto una situazione di profondo disagio. «Il campo, gli spogliatoi, tutto ciò che avevo conosciuto mi mancava. Non ho avuto il tempo di preparare il mio dopo-carriera a causa dell'infortunio». L'ex nazionale francese, che conta cinque presenze con i Bleus, racconta di essersi sentito «totalmente perso» e di aver «visto tutto nero», senza riuscire a chiedere aiuto a uno psicologo. «Rimanevo a casa 24 ore su 24», ha spiegato. «Uscivo di tanto in tanto, ma mai a lungo. Rimanevo sul mio divano, davanti alla televisione, con il telefono. Nemmeno il calcio mi interessava più». Un'esperienza che gli ha fatto capire quanto «i soldi non rappresentino nulla» e quanto contino, invece, i rapporti umani.

In quegli anni, l'ex difensore ha cercato anche di ricostruirsi una quotidianità lontano dai riflettori. Aveva fatto discutere la sua scelta di lavorare per Intersport, con due contratti a tempo determinato, attirandosi commenti negativi sui social network. Mathieu ha ora spiegato le ragioni di quella decisione: «Volevo ritrovare una vita sociale per uscirne». Un modo per provare a spezzare l'isolamento mentre lottava ancora contro la depressione.