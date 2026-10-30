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BIASCA

Piattaforma di carico delle carrozzine si stacca e finisce sull'asfalto

Incidente in serata, coinvolta una comitiva di persone con disabilità
Piattaforma di carico delle carrozzine si stacca e finisce sull'asfalto
LETTORE TIO.CH
di Cronaca Ticino
Piattaforma di carico delle carrozzine si stacca e finisce sull'asfalto
Incidente in serata, coinvolta una comitiva di persone con disabilità

BIASCA - Singolare incidente, quello che si è verificato nella serata di venerdì a Biasca. Un pullman con a bordo un gruppo di persone con disabilità, diretto verso una colonia in Valle di Blenio, si è dovuto fermare a Biasca perché, all'altezza della rotonda dopo lo svincolo autostradale, ha perso la piattaforma di carico e scarico delle carrozzine.

Non sono al momento chiare le cause del distacco del pesante apparato meccanico, che cadendo al suolo ha danneggiato la rete metallica che delimita la carreggiata. La dinamica dei fatti sarà ricostruita dalla Polizia cantonale, intervenuta sul posto.

Nessuno degli occupanti del veicolo ha riportato conseguenze fisiche. Il veicolo, a causa del danno subito, è al momento inservibile. Sul posto è quindi giunto un mezzo di Autopostale, grazie al quale la comitiva potrà raggiungere la destinazione prevista.

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