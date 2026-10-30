Piattaforma di carico delle carrozzine si stacca e finisce sull'asfalto

Non sono al momento chiare le cause del distacco del pesante apparato meccanico, che cadendo al suolo ha danneggiato la rete metallica che delimita la carreggiata. La dinamica dei fatti sarà ricostruita dalla Polizia cantonale, intervenuta sul posto.

Nessuno degli occupanti del veicolo ha riportato conseguenze fisiche. Il veicolo, a causa del danno subito, è al momento inservibile. Sul posto è quindi giunto un mezzo di Autopostale, grazie al quale la comitiva potrà raggiungere la destinazione prevista.