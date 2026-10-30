Cerca e trova immobili
Segnalaci
COLLINA D'ORO

Il Museo Hermann Hesse chiude per ristrutturazione

Alla riapertura, in primavera, gli spazi espositivi saranno profondamente rinnovati
Il Museo Hermann Hesse chiude per ristrutturazione
TIPRESS
Fonte Museo Hermann Hesse
elaborata da Redazione
Il Museo Hermann Hesse chiude per ristrutturazione
Alla riapertura, in primavera, gli spazi espositivi saranno profondamente rinnovati

COLLINA D'ORO - Domenica 1° novembre si chiude la stagione estiva del Museo Hermann Hesse di Montagnola. Non seguirà, come da tradizione, l'apertura nei fine settimana invernali: il museo resterà chiuso per alcuni mesi per ristrutturare e rinnovare gli spazi espositivi. La riapertura è fissata per il 27 marzo 2027, con l'inaugurazione della nuova esposizione permanente e l'avvio ufficiale delle celebrazioni per il 150° anniversario della nascita dello scrittore.

A spiegare il progetto sono Marcel Henry e il team del museo, che in una newsletter anticipano le linee guida del rinnovamento. Il punto fermo, assicurano, è l'identità della casa museo, che continuerà a essere «il luogo in cui la memoria di Hesse vive sulla Collina d'Oro». L'obiettivo è però farne «sempre più uno spazio vivo, capace di avvicinarci alle domande che Hermann Hesse si poneva sulla vita, sulla società e sull'identità individuale in modo che ognuno possa viverle in prima persona».

Nelle sale si continuerà a incontrare lo scrittore attraverso gli oggetti che lo hanno accompagnato nella vita e nel lavoro, i colori dei suoi acquerelli, le fotografie che ne documentano il percorso e, naturalmente, le sue parole. Più spazio rispetto al passato avranno invece la storia del suo legame con la Collina d'Oro e il contesto in cui Hesse visse e scrisse, soprattutto nell'ambito del progetto Museo Diffuso, di cui il museo promette di parlare nella prossima newsletter.

La novità principale del museo nella Torre Camuzzi riguarda il modo in cui i visitatori potranno entrare in dialogo con l'autore. La nuova esposizione sarà trilingue e offrirà nuovi modi di avvicinarsi alle sue opere: il pubblico sarà invitato a seguire le tracce, a cogliere legami e a portare anche il proprio punto di vista. Cresceranno inoltre gli spazi per gli incontri e l'approfondimento, con l'idea di un luogo in cui «non ci si limiti a osservare», ma dove ci si possa anche fermare a leggere, riflettere, scambiare idee e tornare.

Nei prossimi mesi il museo accompagnerà il pubblico alla scoperta del progetto, raccontando via via le scelte compiute, le sfide incontrate e le sorprese emerse lungo il cammino verso la riapertura. Già nella newsletter di questi giorni vengono svelati un primo scorcio del concetto della nuova esposizione e le modalità con cui la collezione affronterà in sicurezza i lavori.

Anche durante la chiusura l'istituzione resterà attiva: il 29 novembre è in programma una lettura silenziosa (Silent Reading) al Caffè Boccadoro, mentre i libri dello shop si potranno continuare a ordinare via e-mail. «Siamo felici di condividere con voi questa fase di trasformazione e non vediamo l'ora di accogliervi nuovamente, dal 27 marzo 2027, in un museo che rimane fedele alle proprie radici e, al tempo stesso, apre nuove prospettive», scrivono da Montagnola Henry e il suo team.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
celebrazioni 150 anniversariohermann hessemontagnolamuseo hermann hesse
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Caso Gobbi, licenziati i due agenti della Cantonale
LIVE
CANTONE
1 gior

Caso Gobbi, licenziati i due agenti della Cantonale

Lugano si prepara agli scenari peggiori, ecco chi prenderà il comando
LIVE
LUGANO
2 gior
30
44

Lugano si prepara agli scenari peggiori, ecco chi prenderà il comando

La protesta della signora Patrizia: «So che non dovevo, ma l'ho fatto con il cuore»
LIVE
LEMA
2 gior
58
241

La protesta della signora Patrizia: «So che non dovevo, ma l'ho fatto con il cuore»

Scontro tra due treni sulla linea ad alta velocità: almeno 30 morti
LIVE
SPAGNA
2 gior

Scontro tra due treni sulla linea ad alta velocità: almeno 30 morti

Lara, nessun ripensamento
LIVE
SCI ALPINO
17 ore
27
35

Lara, nessun ripensamento

Posata la prima pietra della rete Tram Treno del Luganese
LIVE
LUGANESE
1 gior
77
103

Posata la prima pietra della rete Tram Treno del Luganese

Niente da dichiarare? «No». E quei foulard?
LIVE
CANTONE / CONFINE
2 gior
8
56

Niente da dichiarare? «No». E quei foulard?

Saltano la coda con una scorciatoia, ma la sorpresa è salata
LIVE
SVIZZERA
3 gior
11
70

Saltano la coda con una scorciatoia, ma la sorpresa è salata

Ventiquattro uova nel reggiseno fanno scattare un'inchiesta internazionale
LIVE
TURGOVIA
1 gior
7
45

Ventiquattro uova nel reggiseno fanno scattare un'inchiesta internazionale

Porsche, Lamborghini e casa in Florida: 4 anni e 7 mesi all’ex dipendente FFS
LIVE
BELLINZONA / SVIZZERA
1 gior

Porsche, Lamborghini e casa in Florida: 4 anni e 7 mesi all’ex dipendente FFS

Lo trova nella sua auto, lui si dà alla fuga
LIVE
BELLINZONA
2 gior

Lo trova nella sua auto, lui si dà alla fuga

Il guasto ai computer e la decisione fatale al centro di controllo
LIVE
SPAGNA
1 gior

Il guasto ai computer e la decisione fatale al centro di controllo

Senza salario e senza diritti
LIVE
CANTONE
9 ore
5
63

Senza salario e senza diritti

Dodici anni e mezzo complessivi ai truffatori multimilionari
LIVE
CANTONE
22 ore

Dodici anni e mezzo complessivi ai truffatori multimilionari

Donna ammanettata a Camignolo: fu eccessivo, decreto d'accusa per due agenti
LIVE
CANTONE
5 ore
81
185

Donna ammanettata a Camignolo: fu eccessivo, decreto d'accusa per due agenti

Figlio del Ticino ma in pista per la Croazia, Aaron alla conquista del mondo
LIVE
SCI ALPINO
1 gior
3
38

Figlio del Ticino ma in pista per la Croazia, Aaron alla conquista del mondo

È "sbobba". E sembra piacerci
LIVE
CANTONE
9 ore
14
32

È "sbobba". E sembra piacerci

«L'impatto violentissimo e poi le urla»: il racconto dei passeggeri sopravvissuti
LIVE
SPAGNA
2 gior

«L'impatto violentissimo e poi le urla»: il racconto dei passeggeri sopravvissuti

Elon Musk e la proposta indecente agli abitanti di Southaven
LIVE
STATI UNITI
2 gior
7
28

Elon Musk e la proposta indecente agli abitanti di Southaven

Don Mino, 90 candeline e una confessione
LIVE
CANTONE
2 gior

Don Mino, 90 candeline e una confessione

Poco carburante, aereo Easyjet parte per Berlino senza i bagagli
LIVE
ITALIA / GERMANIA
2 gior
4
45

Poco carburante, aereo Easyjet parte per Berlino senza i bagagli

Marchesi lancia un challenge ai suoi dirigenti
LIVE
CANTONE
1 gior
51
123

Marchesi lancia un challenge ai suoi dirigenti

Schiamazzi, droga, violenze e una comunità esasperata
LIVE
BIASCA
2 gior

Schiamazzi, droga, violenze e una comunità esasperata

Camion contro moto sulla cantonale
LIVE
MANNO
1 gior
4
27

Camion contro moto sulla cantonale

Lo squalo superstar che ha conquistato il mondo (e il web)
LIVE
FOCUS
9 ore
5

Lo squalo superstar che ha conquistato il mondo (e il web)

Le portano via 15 cani, lei viene assolta: «Da oltre un anno attendo una risposta»
LIVE
CANTONE
1 gior
31
57

Le portano via 15 cani, lei viene assolta: «Da oltre un anno attendo una risposta»

Urne chiuse e primi exit poll: blocco anti-Netanyahu in vantaggio
LIVE
ISRAELE
2 gior
6
41

Urne chiuse e primi exit poll: blocco anti-Netanyahu in vantaggio

Csia, «fatti gravi e ripetuti. Serve una ricostruzione trasparente»
LIVE
CANTONE
2 gior
54
27

Csia, «fatti gravi e ripetuti. Serve una ricostruzione trasparente»

Berrettini e Musetti non si parlano più: c'entra l'amore?
LIVE
TENNIS
2 gior
10

Berrettini e Musetti non si parlano più: c'entra l'amore?

«Sarebbe una delusione, non un fallimento»
LIVE
SUPER LEAGUE
2 gior
15
15

«Sarebbe una delusione, non un fallimento»

Stabile disabitato in fiamme, non si esclude il dolo
LIVE
BIASCA
18 ore
5
9

Stabile disabitato in fiamme, non si esclude il dolo

Lo uccide, lo fa a pezzi e poi lo getta nel Reno: in manette il suo compagno di stanza
LIVE
ARGOVIA
6 ore
68

Lo uccide, lo fa a pezzi e poi lo getta nel Reno: in manette il suo compagno di stanza

Un bombolone alla crema come arma del delitto
LIVE
ITALIA
1 gior
19

Un bombolone alla crema come arma del delitto

Sull'uscita dall'atomico «siamo stati effettivamente troppo ottimisti»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
13
69

Sull'uscita dall'atomico «siamo stati effettivamente troppo ottimisti»

Cleo, la gattina della fermata: ecco cos'è successo alla sua casetta
LIVE
BASILEA CAMPAGNA
1 gior
9
110

Cleo, la gattina della fermata: ecco cos'è successo alla sua casetta

Picasso, Miró e Dalí arrivano a Lugano: quasi 200 opere in mostra
LIVE
LUGANO
2 gior
1
21

Picasso, Miró e Dalí arrivano a Lugano: quasi 200 opere in mostra

Ryanair, cambia il check-in dei bagagli: occhio all'orologio
LIVE
EUROPA
1 gior
2
8

Ryanair, cambia il check-in dei bagagli: occhio all'orologio

«Basta soldi a Berna, è ora di picchiare i pugni con i più "forti"»
LIVE
CANTONE
3 gior
84
205

«Basta soldi a Berna, è ora di picchiare i pugni con i più "forti"»

Corpo smembrato nel Reno, identificata la vittima
LIVE
ARGOVIA
3 gior

Corpo smembrato nel Reno, identificata la vittima

Nuova operazione per Lindsey Vonn: ritorno sempre più lontano
LIVE
SCI ALPINO
3 gior
10
25

Nuova operazione per Lindsey Vonn: ritorno sempre più lontano

Il bilancio è sempre più tragico: «I morti sono almeno 68»
LIVE
SPAGNA
2 gior

Il bilancio è sempre più tragico: «I morti sono almeno 68»

Ambrì, un sostegno da 2,6 milioni
LIVE
HCAP
1 gior
29
51

Ambrì, un sostegno da 2,6 milioni

Dove l'acqua lo aveva spezzato
LIVE
VALLEMAGGIA
9 ore
3

Dove l'acqua lo aveva spezzato

Bambina attaccata da un lupo: è grave
LIVE
GERMANIA
1 gior
44
33

Bambina attaccata da un lupo: è grave

Dietro le luci di Tokyo: i figli dimenticati tra droga, prostituzione e morte
LIVE
GIAPPONE
1 gior
12

Dietro le luci di Tokyo: i figli dimenticati tra droga, prostituzione e morte

«Un'orchestra non può suonare se il soffitto non è alto almeno otto metri»
LIVE
LUGANO
22 ore
6
14

«Un'orchestra non può suonare se il soffitto non è alto almeno otto metri»

Ombre di abusi, anni di accuse per un ex docente del Csia
LIVE
LUGANO
2 gior

Ombre di abusi, anni di accuse per un ex docente del Csia

Dal Ticino al Kenya: nasce "Per un sorriso in più", un'associazione per aiutare i bambini in difficoltà
LIVE
GIUBIASCO
1 gior
29

Dal Ticino al Kenya: nasce "Per un sorriso in più", un'associazione per aiutare i bambini in difficoltà

Domina, va sotto, rimonta, vince: con l'Ambrì non ci si annoia
LIVE
HCAP
2 gior
6
59

Domina, va sotto, rimonta, vince: con l'Ambrì non ci si annoia

Il Lugano sa graffiare, Ambrì avvisato
LIVE
HCL
17 ore
15
55

Il Lugano sa graffiare, Ambrì avvisato

ULTIME NOTIZIE TICINO
Fermo a Camignolo, «ora Gobbi e il Governo cosa dicono?»
LIVE
CANTONE
1 ora
7

Fermo a Camignolo, «ora Gobbi e il Governo cosa dicono?»

Infermieri sociopsichiatrici, i sindacati chiedono aumenti salariali fino a 8’941 franchi
LIVE
MENDRISIO
1 ora
1
13

Infermieri sociopsichiatrici, i sindacati chiedono aumenti salariali fino a 8’941 franchi

Scontro allo svincolo di Bellinzona Nord, chiusa la strada cantonale
LIVE
BELLINZONA
2 ore
1
4

Scontro allo svincolo di Bellinzona Nord, chiusa la strada cantonale

Il weekend si porta via qualche grado
LIVE
CANTONE
3 ore
1
8

Il weekend si porta via qualche grado

Su col moltiplicatore
LIVE
MASSAGNO
3 ore
8
13

Su col moltiplicatore

A9, chiusure notturne tra Como e Chiasso: giorni, orari e deviazioni
LIVE
CONFINE
3 ore
3

A9, chiusure notturne tra Como e Chiasso: giorni, orari e deviazioni

Collina d’Oro festeggia i suoi diciottenni
LIVE
COLLINA D'ORO
3 ore
2

Collina d’Oro festeggia i suoi diciottenni

Cassa pensione SNL, il SEV attacca: «Una mistificazione della realtà»
LIVE
CANTONE
4 ore
1
10

Cassa pensione SNL, il SEV attacca: «Una mistificazione della realtà»

Locarno, preventivo in rosso di 1,85 milioni
LIVE
LOCARNO
5 ore
9

Locarno, preventivo in rosso di 1,85 milioni

Moody’s conferma il rating del Ticino, ma mette in guardia sui conti pubblici
LIVE
CANTONE
5 ore
2
7

Moody’s conferma il rating del Ticino, ma mette in guardia sui conti pubblici