Il Museo Hermann Hesse chiude per ristrutturazione

Nelle sale si continuerà a incontrare lo scrittore attraverso gli oggetti che lo hanno accompagnato nella vita e nel lavoro, i colori dei suoi acquerelli, le fotografie che ne documentano il percorso e, naturalmente, le sue parole. Più spazio rispetto al passato avranno invece la storia del suo legame con la Collina d'Oro e il contesto in cui Hesse visse e scrisse, soprattutto nell'ambito del progetto Museo Diffuso, di cui il museo promette di parlare nella prossima newsletter.

La novità principale del museo nella Torre Camuzzi riguarda il modo in cui i visitatori potranno entrare in dialogo con l'autore. La nuova esposizione sarà trilingue e offrirà nuovi modi di avvicinarsi alle sue opere: il pubblico sarà invitato a seguire le tracce, a cogliere legami e a portare anche il proprio punto di vista. Cresceranno inoltre gli spazi per gli incontri e l'approfondimento, con l'idea di un luogo in cui «non ci si limiti a osservare», ma dove ci si possa anche fermare a leggere, riflettere, scambiare idee e tornare.