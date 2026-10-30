Collina d’Oro festeggia i suoi diciottenni
Una serata tra tecnologia, giochi e nuove responsabilità.
Una serata tra tecnologia, giochi e nuove responsabilità.
COLLINA D'ORO - Un incontro per celebrare l’ingresso nell’età adulta e avvicinare le nuove generazioni alla vita del Comune. Sabato 24 ottobre il Municipio di Collina d’Oro ha accolto i giovani che nel corso dell’anno raggiungono la maggiore età, in occasione della tradizionale cerimonia dedicata ai diciottenni.
L’appuntamento si è svolto alla CMFG Arena di Sigirino, alla presenza del Municipio al completo e della presidente del Consiglio comunale. I partecipanti hanno avuto l’opportunità di visitare la struttura e trascorrere alcuni momenti di svago nella sala giochi del centro.
Tra i momenti della serata, l’intervento di Paolo Attivissimo, giornalista informatico e divulgatore, che ha accompagnato i giovani in un approfondimento dedicato al mondo digitale e alle sue molteplici sfaccettature.
L'incontro si è concluso con una cena conviviale, durante la quale i diciottenni hanno potuto dialogare in un contesto informale con i rappresentanti delle autorità comunali, favorendo la conoscenza reciproca.
Con questa iniziativa, il Municipio ha voluto sottolineare il significato della maggiore età, non soltanto come traguardo personale, ma anche come momento di acquisizione di nuovi diritti e responsabilità nei confronti della società.
La cerimonia è stata inoltre l'occasione per richiamare l'importanza della partecipazione dei giovani alla vita pubblica e comunitaria, con l'auspicio che le nuove generazioni possano contribuire attivamente, attraverso le proprie idee e il proprio impegno, al futuro di Collina d'Oro.