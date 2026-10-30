Moody’s conferma il rating del Ticino, ma mette in guardia sui conti pubblici

BELLINZONA - Per l’undicesimo anno consecutivo, l’agenzia Moody’s ha confermato il rating di lungo termine Aa2 della Repubblica e Cantone Ticino, mantenendo una prospettiva stabile. Una valutazione che riconosce la solidità dell’economia cantonale, la qualità della governance e l’elevata flessibilità finanziaria. Non mancano, tuttavia, alcuni segnali di attenzione legati all’evoluzione del debito e ai disavanzi previsti nei prossimi anni.