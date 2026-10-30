Cerca e trova immobili
Segnalaci
CANTONE

Cassa pensione SNL, il SEV attacca: «Una mistificazione della realtà»

Il sindacato SEV denuncia un conflitto d'interessi nella gestione precedente e critica la comunicazione fuorviante sui risultati finanziari.
Cassa pensione SNL, il SEV attacca: «Una mistificazione della realtà»
Tipress
Fonte SEV
elaborata da Redazione
Cassa pensione SNL, il SEV attacca: «Una mistificazione della realtà»
Il sindacato SEV denuncia un conflitto d'interessi nella gestione precedente e critica la comunicazione fuorviante sui risultati finanziari.

LUGANO - La decisione della Commissione di previdenza di affidare ad UBS la gestione del patrimonio della Cassa pensione SNL finora gestita da Copernicus non sarebbe affatto il risultato di un successo gestionale della Società navigazione, ma una procedura imposta dall'Autorità di vigilanza ATIOZ, in seguito a una situazione di conflitto d'interessi.

A puntualizzarlo, via nota è il Sindacato del personale dei trasporti (SEV) che conferma come il conflitto di interessi era legato al fatto che Agostino Ferrazzini, all'epoca, era contemporaneamente presidente della SNL e della holding a capo di Copernicus Wealth Management.

Una situazione che il sindacato definisce di «estrema gravità» e che aveva già segnalato all'autorità competente attraverso un esposto circostanziato.

Per il SEV, proprio questo conflitto d'interessi avrebbe reso indispensabile un nuovo procedimento di attribuzione del mandato, escludendo di fatto la possibilità che la gestione patrimoniale rimanesse a Copernicus.

Le critiche alla gestione Copernicus
Le contestazioni non riguardano soltanto le modalità di assegnazione del mandato, ma anche i risultati ottenuti dal precedente gestore. Secondo il SEV, la gestione di Copernicus avrebbe fatto registrare performance nettamente inferiori alla media, accompagnate da costi di gestione nettamente superiori.

Risultati che, a giudizio del sindacato, sollevano interrogativi sull'efficienza e sull'adeguatezza della gestione patrimoniale. Criticità che la comunicazione della SNL avrebbe omesso di affrontare.

Il sindacato contesta in particolare la presentazione del grado di copertura della Cassa pensione, attestatosi al 104,1% alla fine del 2025, come un risultato positivo. «Sbandierare come un successo un grado di copertura del 104,1% a fine 2025 non cancella queste gravi criticità e non trasforma una gestione dai risultati sconfortanti in un successo. Peraltro, sul grado di copertura è corretto segnalare quanto segue: il grado di copertura della precedente Cassa pensioni Symova al 31.12.2021 era del 111,97% prima del passaggio in Valitas. In quattro anni la perdita sul grado di copertura è stata di quasi l’8%. Inoltre, il grado di copertura medio di tutte le Casse pensioni svizzere al 31.12.2025 era del 117,1%. Ostentare come successo un 104,1% non può essere di certo considerato lusinghiero. Sulla base di una stima, qualora i dipendenti fossero rimasti a Symova, il loro grado di copertura in questa cassa sarebbe stato attorno al 120% al 31.12.2025». 

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
cassa pensionecopernicusgestione patrimonialesevsnlubs
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Caso Gobbi, licenziati i due agenti della Cantonale
LIVE
CANTONE
1 gior

Caso Gobbi, licenziati i due agenti della Cantonale

Lugano si prepara agli scenari peggiori, ecco chi prenderà il comando
LIVE
LUGANO
1 gior
30
44

Lugano si prepara agli scenari peggiori, ecco chi prenderà il comando

La protesta della signora Patrizia: «So che non dovevo, ma l'ho fatto con il cuore»
LIVE
LEMA
2 gior
58
241

La protesta della signora Patrizia: «So che non dovevo, ma l'ho fatto con il cuore»

Scontro tra due treni sulla linea ad alta velocità: almeno 30 morti
LIVE
SPAGNA
2 gior

Scontro tra due treni sulla linea ad alta velocità: almeno 30 morti

Posata la prima pietra della rete Tram Treno del Luganese
LIVE
LUGANESE
1 gior
77
103

Posata la prima pietra della rete Tram Treno del Luganese

Lara, nessun ripensamento
LIVE
SCI ALPINO
15 ore
20
35

Lara, nessun ripensamento

Saltano la coda con una scorciatoia, ma la sorpresa è salata
LIVE
SVIZZERA
2 gior
11
70

Saltano la coda con una scorciatoia, ma la sorpresa è salata

Niente da dichiarare? «No». E quei foulard?
LIVE
CANTONE / CONFINE
2 gior
8
56

Niente da dichiarare? «No». E quei foulard?

Ventiquattro uova nel reggiseno fanno scattare un'inchiesta internazionale
LIVE
TURGOVIA
1 gior
7
45

Ventiquattro uova nel reggiseno fanno scattare un'inchiesta internazionale

Porsche, Lamborghini e casa in Florida: 4 anni e 7 mesi all’ex dipendente FFS
LIVE
BELLINZONA / SVIZZERA
21 ore

Porsche, Lamborghini e casa in Florida: 4 anni e 7 mesi all’ex dipendente FFS

Lo trova nella sua auto, lui si dà alla fuga
LIVE
BELLINZONA
1 gior

Lo trova nella sua auto, lui si dà alla fuga

Il guasto ai computer e la decisione fatale al centro di controllo
LIVE
SPAGNA
1 gior

Il guasto ai computer e la decisione fatale al centro di controllo

Dodici anni e mezzo complessivi ai truffatori multimilionari
LIVE
CANTONE
19 ore

Dodici anni e mezzo complessivi ai truffatori multimilionari

Senza salario e senza diritti
LIVE
CANTONE
6 ore
5
61

Senza salario e senza diritti

Figlio del Ticino ma in pista per la Croazia, Aaron alla conquista del mondo
LIVE
SCI ALPINO
1 gior
3
37

Figlio del Ticino ma in pista per la Croazia, Aaron alla conquista del mondo

È "sbobba". E sembra piacerci
LIVE
CANTONE
6 ore
13
32

È "sbobba". E sembra piacerci

«L'impatto violentissimo e poi le urla»: il racconto dei passeggeri sopravvissuti
LIVE
SPAGNA
2 gior

«L'impatto violentissimo e poi le urla»: il racconto dei passeggeri sopravvissuti

Elon Musk e la proposta indecente agli abitanti di Southaven
LIVE
STATI UNITI
1 gior
7
28

Elon Musk e la proposta indecente agli abitanti di Southaven

Don Mino, 90 candeline e una confessione
LIVE
CANTONE
2 gior

Don Mino, 90 candeline e una confessione

«Basta soldi a Berna, è ora di picchiare i pugni con i più "forti"»
LIVE
CANTONE
2 gior
84
205

«Basta soldi a Berna, è ora di picchiare i pugni con i più "forti"»

Poco carburante, aereo Easyjet parte per Berlino senza i bagagli
LIVE
ITALIA / GERMANIA
2 gior
4
45

Poco carburante, aereo Easyjet parte per Berlino senza i bagagli

Marchesi lancia un challenge ai suoi dirigenti
LIVE
CANTONE
22 ore
51
122

Marchesi lancia un challenge ai suoi dirigenti

Schiamazzi, droga, violenze e una comunità esasperata
LIVE
BIASCA
2 gior

Schiamazzi, droga, violenze e una comunità esasperata

Camion contro moto sulla cantonale
LIVE
MANNO
1 gior
4
27

Camion contro moto sulla cantonale

Nuova operazione per Lindsey Vonn: ritorno sempre più lontano
LIVE
SCI ALPINO
3 gior
10
25

Nuova operazione per Lindsey Vonn: ritorno sempre più lontano

Le portano via 15 cani, lei viene assolta: «Da oltre un anno attendo una risposta»
LIVE
CANTONE
1 gior
31
57

Le portano via 15 cani, lei viene assolta: «Da oltre un anno attendo una risposta»

Urne chiuse e primi exit poll: blocco anti-Netanyahu in vantaggio
LIVE
ISRAELE
2 gior
6
41

Urne chiuse e primi exit poll: blocco anti-Netanyahu in vantaggio

Csia, «fatti gravi e ripetuti. Serve una ricostruzione trasparente»
LIVE
CANTONE
2 gior
54
27

Csia, «fatti gravi e ripetuti. Serve una ricostruzione trasparente»

Berrettini e Musetti non si parlano più: c'entra l'amore?
LIVE
TENNIS
2 gior
10

Berrettini e Musetti non si parlano più: c'entra l'amore?

«Sarebbe una delusione, non un fallimento»
LIVE
SUPER LEAGUE
2 gior
15
15

«Sarebbe una delusione, non un fallimento»

Stabile disabitato in fiamme, non si esclude il dolo
LIVE
BIASCA
16 ore
5
9

Stabile disabitato in fiamme, non si esclude il dolo

Corpo smembrato nel Reno, identificata la vittima
LIVE
ARGOVIA
2 gior

Corpo smembrato nel Reno, identificata la vittima

Un bombolone alla crema come arma del delitto
LIVE
ITALIA
1 gior
19

Un bombolone alla crema come arma del delitto

Sull'uscita dall'atomico «siamo stati effettivamente troppo ottimisti»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
13
69

Sull'uscita dall'atomico «siamo stati effettivamente troppo ottimisti»

Cleo, la gattina della fermata: ecco cos'è successo alla sua casetta
LIVE
BASILEA CAMPAGNA
1 gior
9
108

Cleo, la gattina della fermata: ecco cos'è successo alla sua casetta

Picasso, Miró e Dalí arrivano a Lugano: quasi 200 opere in mostra
LIVE
LUGANO
2 gior
1
21

Picasso, Miró e Dalí arrivano a Lugano: quasi 200 opere in mostra

Lo squalo superstar che ha conquistato il mondo (e il web)
LIVE
FOCUS
6 ore
5

Lo squalo superstar che ha conquistato il mondo (e il web)

Ryanair, cambia il check-in dei bagagli: occhio all'orologio
LIVE
EUROPA
22 ore
2
8

Ryanair, cambia il check-in dei bagagli: occhio all'orologio

Il bilancio è sempre più tragico: «I morti sono almeno 68»
LIVE
SPAGNA
1 gior

Il bilancio è sempre più tragico: «I morti sono almeno 68»

Ambrì, un sostegno da 2,6 milioni
LIVE
HCAP
23 ore
24
51

Ambrì, un sostegno da 2,6 milioni

Lo uccide, lo fa a pezzi e poi lo getta nel Reno: in manette il suo compagno di stanza
LIVE
ARGOVIA
4 ore
53

Lo uccide, lo fa a pezzi e poi lo getta nel Reno: in manette il suo compagno di stanza

Dove l'acqua lo aveva spezzato
LIVE
VALLEMAGGIA
6 ore
3

Dove l'acqua lo aveva spezzato

Bambina attaccata da un lupo: è grave
LIVE
GERMANIA
1 gior
44
33

Bambina attaccata da un lupo: è grave

Dietro le luci di Tokyo: i figli dimenticati tra droga, prostituzione e morte
LIVE
GIAPPONE
1 gior
12

Dietro le luci di Tokyo: i figli dimenticati tra droga, prostituzione e morte

Ombre di abusi, anni di accuse per un ex docente del Csia
LIVE
LUGANO
2 gior

Ombre di abusi, anni di accuse per un ex docente del Csia

Dal Ticino al Kenya: nasce "Per un sorriso in più", un'associazione per aiutare i bambini in difficoltà
LIVE
GIUBIASCO
1 gior
29

Dal Ticino al Kenya: nasce "Per un sorriso in più", un'associazione per aiutare i bambini in difficoltà

«Un'orchestra non può suonare se il soffitto non è alto almeno otto metri»
LIVE
LUGANO
19 ore
6
11

«Un'orchestra non può suonare se il soffitto non è alto almeno otto metri»

Domina, va sotto, rimonta, vince: con l'Ambrì non ci si annoia
LIVE
HCAP
2 gior
6
59

Domina, va sotto, rimonta, vince: con l'Ambrì non ci si annoia

Sì all'abolizione del servizio ricorsi del Consiglio di Stato
LIVE
CANTONE
2 gior
15
37

Sì all'abolizione del servizio ricorsi del Consiglio di Stato

ULTIME NOTIZIE TICINO
Il weekend si porta via qualche grado
LIVE
CANTONE
55 min

Il weekend si porta via qualche grado

Su col moltiplicatore
LIVE
MASSAGNO
59 min
3

Su col moltiplicatore

A9, chiusure notturne tra Como e Chiasso: giorni, orari e deviazioni
LIVE
CONFINE
1 ora

A9, chiusure notturne tra Como e Chiasso: giorni, orari e deviazioni

Collina d’Oro festeggia i suoi diciottenni
LIVE
COLLINA D'ORO
1 ora

Collina d’Oro festeggia i suoi diciottenni

Locarno, preventivo in rosso di 1,85 milioni
LIVE
LOCARNO
2 ore
6

Locarno, preventivo in rosso di 1,85 milioni

Moody’s conferma il rating del Ticino, ma mette in guardia sui conti pubblici
LIVE
CANTONE
2 ore
1
5

Moody’s conferma il rating del Ticino, ma mette in guardia sui conti pubblici

Donna ammanettata a Camignolo: fu eccessivo, decreto d'accusa per due agenti
LIVE
CANTONE
2 ore
66
109

Donna ammanettata a Camignolo: fu eccessivo, decreto d'accusa per due agenti

Boom di nuove imprese in Ticino
LIVE
CANTONE
3 ore
3
13

Boom di nuove imprese in Ticino

Fine dell'allerta siccità, ma la normalità è ancora lontana
LIVE
STABIO
3 ore

Fine dell'allerta siccità, ma la normalità è ancora lontana

Arriva lo sportello gratuito: aiuta gli over 65 con documenti e pratiche online
LIVE
MENDRISIO
4 ore
7
38

Arriva lo sportello gratuito: aiuta gli over 65 con documenti e pratiche online