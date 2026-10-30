Cassa pensione SNL, il SEV attacca: «Una mistificazione della realtà»

Il sindacato contesta in particolare la presentazione del grado di copertura della Cassa pensione, attestatosi al 104,1% alla fine del 2025, come un risultato positivo. «Sbandierare come un successo un grado di copertura del 104,1% a fine 2025 non cancella queste gravi criticità e non trasforma una gestione dai risultati sconfortanti in un successo. Peraltro, sul grado di copertura è corretto segnalare quanto segue: il grado di copertura della precedente Cassa pensioni Symova al 31.12.2021 era del 111,97% prima del passaggio in Valitas. In quattro anni la perdita sul grado di copertura è stata di quasi l’8%. Inoltre, il grado di copertura medio di tutte le Casse pensioni svizzere al 31.12.2025 era del 117,1%. Ostentare come successo un 104,1% non può essere di certo considerato lusinghiero. Sulla base di una stima, qualora i dipendenti fossero rimasti a Symova, il loro grado di copertura in questa cassa sarebbe stato attorno al 120% al 31.12.2025».