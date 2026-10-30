Su col moltiplicatore
Il Municipio propone un aumento di sette punti per far fronte ai maggiori oneri. Sul tavolo anche investimenti per 7,7 milioni. La decisione spetta al Consiglio comunale il 14 dicembre.
MASSAGNO - Il Municipio di Massagno propone di aumentare il moltiplicatore d'imposta dal 70% al 77%, dopo due anni di stabilità, per far fronte alla crescita degli oneri e alle incertezze finanziarie. Il Preventivo 2027 prevede un disavanzo d'esercizio di 528'142 franchi e investimenti netti per 7,7 milioni. Il Consiglio comunale si esprimerà il 14 dicembre.
Il moltiplicatore al 77%
L'aumento riguarda sia le persone fisiche sia quelle giuridiche. Con il nuovo moltiplicatore, il fabbisogno d'imposta previsto ammonta a 25'314'750 franchi.
A pesare sui conti sono le difficoltà finanziarie del Cantone, l'incremento degli oneri a carico dei Comuni e gli effetti delle votazioni sulle casse malati. Si aggiunge il computo globale d'imposta, ossia l'addebito cantonale per i rimborsi ai contribuenti soggetti a doppia imposizione internazionale: per il 2027 è stimato in 2,3 milioni di franchi, contro i 100'000 degli anni precedenti. Il moltiplicatore aritmetico raggiunge così il 78,64%.
Il Municipio sottolinea comunque la solidità della base fiscale, composta per il 95,65% da persone fisiche e per il 4,35% da persone giuridiche. Il capitale proprio, pari a circa 10,9 milioni di franchi a fine 2025, rappresenta inoltre una riserva per garantire la continuità dei servizi.
Investimenti per 7,7 milioni
Il Preventivo 2027 prevede investimenti netti per 7'732'000 franchi, circa 1,24 milioni in più rispetto al precedente preventivo.
Tra gli interventi già approvati figurano il rinnovo delle piscine Valgersa, con una quota a carico di Massagno di 1,55 milioni, e il rifacimento delle canalizzazioni, per 1,5 milioni. Dopo via Genzana, i lavori interesseranno via Madonna della Salute e via Morena.
Sono inoltre previsti 350'000 franchi per i progetti PTL/PAL, 160'000 per la videosorveglianza e 570'000 per la seconda fase di riqualifica dei parchi giochi e delle aree di svago.
Gli altri progetti
Tra gli interventi allo studio figurano il Palco Urbano presso gli ex magazzini AEM, l'adeguamento degli spazi della Casa comunale con un nuovo vettore energetico e lo spostamento provvisorio, seguito dalla futura sistemazione, dell'ecocentro di via Ciusarella.
Il Municipio intende inoltre mantenere il sostegno alle associazioni, promuovere la sostenibilità ambientale e l'innovazione, anche attraverso la collaborazione con AEM SA e i Comuni vicini.
La decisione il 14 dicembre
Il Consiglio comunale discuterà il Preventivo 2027 nella seduta del 14 dicembre, insieme all'aggiornamento del Piano finanziario 2027-2032. L'obiettivo dell'Esecutivo è conciliare gli investimenti con l'equilibrio dei conti, preservando la qualità dei servizi alla popolazione.