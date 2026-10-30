Su col moltiplicatore

A pesare sui conti sono le difficoltà finanziarie del Cantone, l'incremento degli oneri a carico dei Comuni e gli effetti delle votazioni sulle casse malati. Si aggiunge il computo globale d'imposta, ossia l'addebito cantonale per i rimborsi ai contribuenti soggetti a doppia imposizione internazionale: per il 2027 è stimato in 2,3 milioni di franchi, contro i 100'000 degli anni precedenti. Il moltiplicatore aritmetico raggiunge così il 78,64%.

Il Municipio sottolinea comunque la solidità della base fiscale, composta per il 95,65% da persone fisiche e per il 4,35% da persone giuridiche. Il capitale proprio, pari a circa 10,9 milioni di franchi a fine 2025, rappresenta inoltre una riserva per garantire la continuità dei servizi.